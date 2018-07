Schneller als die Eisenbahn und erschütterungsfreier als ein Düsenflugzeug können Magnetkissenzüge dahingleiten, die jetzt von dem Atomingenieur J. R. Powell und dem Physiker G. R. Danby am Brookhaven National Laboratory in Upton (New York) entworfen werden. Die Reisenden werden keinerlei Bewegung wahrnehmen, solange sie nicht aus dem Fenster sehen. Die Züge sollen 450 Kilometer in der Stunde zurücklegen. Zwanzig solcher Züge lassen sich für den Preis einer Düsenmaschine herstellen.

Ein Magnetkissenzug gleitet nach den Berechnungen von Powell und Danby rund 30 Zentimeter über einem Gleispaar, das aus einer Folge von Aluminiumspulen besteht. Tiefgekühlte supraleitende Spulen am Boden des Zuges werden mit mehreren Hunderttausend Ampere beschickt und bauen zwischen Zug und Gleis ein Magnetfeld auf, das das Gefährt in der Schwebe hält. Während der Fahrt setzt der Zug durch drahtlose Impulse kurze Gleisabschnitte unter seinem Boden unter Strom und gewinnt daraus seine Antriebskraft. Mit seinem Magnetfeld rastet er in die elektrischen Gleisfelder ein und zieht sich daran vorwärts. Dieser Antrieb ist erschütterungsfrei und völlig geräuschlos. Ohne Zug ist das Gleis nicht elektrisch geladen und daher ungefährlich. Die Gleise nutzen sich kaum ab und brauchen nur wenig Wartung. P. R.