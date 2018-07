In diesen Tagen, meine verehrten Leser, wird die dritte Serie des „Hausbesitzbriefes“, eines Immobilienzertifikats, das von der Deutschen Pfandbriefanstalt und der gewerkschaftseigenen Wohnungsbaugesellschaft „Neue Vermat“ Hamburg, entwickelt worden ist, zum Verkauf angeboten. Es handelt sich um eine Emission von 19 Millionen Mark.

Vielleicht werden Sie mir vorhalten, daß in einem Jahr, in dem alle Welt noch weitere Kurssteigerungen bei den Aktien für möglich hält, die Anlage in Immobilien zugunsten der viel lukrativeren Aktien in den Hintergrund treten sollte. Und sicherlich ist auch noch immer eine gewisse Schwerpunktbildung beim Aktienbesitz angezeigt. Dennoch meine ich, daß es überlegenswert ist, einen Teil der bei den Aktien erzielten Kursgewinne „sicher“ in Immobilien zu investieren. Auch in der Hausse sollten die Gesichtspunkte einer vernünftigen Risikostreuung nicht beiseite geschoben werden.

Über die Arbeitsweise der Immobilienfonds brauchen wir uns hier nicht mehr zu unterhalten. Sie wissen, daß es verschiedene Rechtskonstruktionen gibt, die sich im wesentlichen durch die unterschiedlichen steuerlichen Auswirkungen unterscheiden.

Der Hausbesitzbrief stellt einen Kommandit-Beteiligungsanteil an einer Immobiliengesellschaft dar, wie sie für jedes Hausbesitzbrief-Objekt gegründet wird. Die Gesellschaft besteht aus drei natürlichen Personen als persönlich haftenden Gesellschaftern und der Deutschen Pfandbriefanstalt als alleiniger Treuhänder-Kommanditistin. Wer Zertifikate erwirbt, wird zunächst Mitinhaber einer Kommanditgesellschaft, die wiederum Eigentümer des jeweiligen Immobilien-Objektes ist.

Daraus folgert zweierlei:

1. Die Rechte aus den Hausbesitzbriefen können grunderwerbsteuerfrei übertragen werden, und auch der Zweiterwerber kommt in den Genuß der degressiven Abschreibungsmöglichkeiten.

2. Hausbesitzbriefe können nicht Steuer- und prämienunschädlich mit Bausparmitteln erworben werden, denn sie beinhalten unmittelbar ja kein Eigentum an Grund- und Hausbesitz, sondern erst über den Umweg der Kommanditgesellschaft.