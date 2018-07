Dieses Photo ging nach den Demonstrationen während des Schah-Besuchs in Berlin durch die deutsche Presse. Es zeigt drei Polizisten, die auf einen Wehrlosen einschlagen. Jener junge Mann, der am Boden liegt, Goetz F., erstattete am 12. Juni 1967 Strafanzeige gegen die ihm unbekannten Polizisten wegen Körperverletzung im Amt. Der Berliner Staatsanwaltschaft lag dieses Photo vor. Am 16. Januar teilte Oberstaatsanwalt Severin mit: „Die mit den Zug- beziehungsweise Gruppenführern durchgeführte Identifizierungsaktion an Hand des vorhandenen Bildmaterials hat nicht zur Namhaftmachung derjenigen Polizeibeamten geführt, die nach den Ermittlungen als Beschuldigte in Betracht kommen.“

Die Berliner Staatsanwaltschaft sah sich also außerstande, innerhalb eines halben Jahres herauszufinden, wer die drei Polizisten sind. Sie war nicht in der Lage, sie nach einem Photo zu identifizieren, das auf jeden Fall den in der Mitte schlagenden Polizisten Steckbrief-deutlich erkennen läßt.

Tatsächlich müssen die Namen dieser drei Polizisten, wie sich jetzt herausstellte, der Staatsanwaltschaft bekannt gewesen sein. Denn im Zusammenhang mit dem Prozeß gegen den Kriminalbeamten Kurras, der den Studenten Ohnesorg tötete, wurden sie vernommen.

Es ist dies mehr als nur eine bedauerliche Panne, wie der Berliner Justizsenator Hoppe diesen skandalösen Vorgang beschwichtigend verniedlicht. Wieder einmal hat sich bewiesen, daß in dem traditionsreichen Moabiter Kriminalgericht heute mit dem Recht und den rechtstaatlichen Grundsätzen in unverantwortlicher Weise umgegangen wird. Es sind zum Teil noch recht junge Staatsanwälte, die sich mit dem Komplex „2. Juni“ zu beschäftigen haben und hier der Gerechtigkeit eine Gasse schlagen sollten. Aber sie reagieren reaktionärer als die so häufig karikierten Staatsanwälte aus der wilhelminischen Zeit.

Man kann verstehen, daß die Studenten der Berliner Justiz kein Vertrauen mehr entgegenbringen. v. K.