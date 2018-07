Inhalt Seite 1 — ... und in München Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Beifall war freundlich, ganz ungestört durch Mißfallenskundgebungen, als das letzte „noch sieben Jahre“ gesprochen war in Max Frischs Spiel vom Lieben und Sterben des Professors Kürmann, des Mannes, der wählen durfte und nicht konnte.

Warum reagierte das doch sonst nicht temperamentlose Münchener Publikum nicht stürmischer, mit mehr Begeisterung, meinetwegen mehr Empörung? Warum blieben die Leute bei diesem anerkennenden, höflichen, eben doch distanzierten Klatschen auch dann, als ihnen der Autor in Person auf der Bühne entgegentrat?

Die Inszenierung war gewiß stilrein, entsprach der „Partitur“ von Frischs Text so vollkommen wie nur möglich. August Everding, der Hausherr in den Münchner Kammerspielen, hatte als Regisseur auf alle Mätzchen verzichtet und auf alle Knalleffekte.

Jörg Zimmermann hatte ihm die Bühne so hergerichtet, wie Frisch das vorschreibt – also möglichst wenig: in die leere Theaterscheune, den ganz prosaischen, ganz illusionslosen Arbeitsraum, wurden ein paar Möbel, Schreibtisch, Sofa, Stuhl, Regiepult, hereingetragen, wo der Autor das vorschreibt. Ein riesiger Scheinwerfer, in der Mitte der Bühne heruntergelassen, hebt solche möblierten Szenen heraus, wenn das Spiel weitergeht, wenn also Professor Kürmanns Biographie eine neue Station erreicht, oder zum drittenmal die gleiche, anscheinend unausweichliche.

Peter Lühr war ein sensibler, erregter, nie deklamierender, immer leise (oft für die neunte Reihe unverständlich leise) sprechender Professor, von Anfang an gezeichnet vom Magenkrebs, von der Angst vor dem „langsamen Verrecken“.

Komödienheiterkeit konnte da nur selten aufkommen – Frisch behauptet ja, sicher nicht ganz ohne bittere Ironie, das Stück sei eine Komödie. In München wurde wenig gelacht. Noch die spritzigsten Bonmots, das Stück ist voll davon, warf Lühr leidend vor Antoinette.

Wie immer Frisch sich diese neunundzwanzigjährige Sekretärin bei Gallimard gedacht haben mag: Krista Keller gab sie als energischen Blaustrumpf mit intellektuellen Ambitionen, durchaus bereit, wenn es sein muß, auch die sexuelle Rolle zu spielen – aber: „Löschen Sie wenigstens das Licht“ (auch nicht etwa: bitte, mach das Licht aus).