Wahlen zum Heidelberger Studenten-Parlament

Heidelberg

Die Mitte denkt sachliche Die Mitte handelt sachlich.“ Mit diesen an Trivialität und Unhaltbarkeit wohl nur noch von der Ergänzung „Die Mitte sind wir“ übertroffenen Parolen stellte sich zehn Tage vor der Wahl zum Heidelberger Studentenparlament (5. bis 9. Februar) eine neue Gruppe vor. Sie tat dies vornehm und massiv: schlagartig war das Universitätsgelände durch 200 aufwendig gedruckte Großplakate in Gelb und Blau getaucht. Die „Aktionsgemeinschaft Demokratischer Studenten der fortschrittlichen Mitte“, kurz ADS, präsentierte sich den Studenten.

Was verbirgt sich hinter diesem Aufwand und dieser Programmlosigkeit? Für die 30 jetzt zu vergebenden Sitze des Studentenparlaments kandidieren III Studenten. Ein großer Teil von ihnen gehört keiner studentischen Vereinigung an; andere sind Mitglieder der bekannten politischen Studentengruppen, 30 Kandidaten gehören der „fortschrittlichen Mitte“, der ADS an.

Obwohl die Wahlordnung verlangt, daß die Kandidaten auf ihren öffentlich ausgestellten Vorstellungsblättern (Personalien, Photo, Programm) ihre Zugehörigkeit zu studentischen Vereinigungen angeben, firmierten die ADS-Kandidaten zunächst ausschließlich als „ADS“. Es bedurfte eines Beschlusses des Wahlausschusses und des Studentenparlaments, sie dazu zu zwingen, auch ihre übrigen Mitgliedschaften anzugeben. Als dies dann geschah, klärte sich manches: 26 von 30 Kandidaten der „fortschrittlichen Mitte“ gehören Verbindungen an, davon wieder 18 schlagenden Korporationen; zwei sind Mitglieder des RCDS; und von den verbleibenden zwei „Unabhängigen“ war einer bis zum letzten Sommer RCDS-Mitglied. Der Täuschungsversuch, der in diesem Namen, „Aktionsgemeinschaft Demokratischer Studenten der fortschrittlichen Mitte“, der in Geheimniskrämerei und durchsichtiger Zurückhaltung bei Kritik an der „Linken“ liegt, wäre zu eklatant, um weiterer Erklärungen zu bedürfen, wenn der fünfköpfige ADS-Vorstand nicht auch noch Versuche machte, diesen Tatbestand ebenso abzustreiten wie seine Absicht, einen Rechtsblock zu bilden gegen alle Reformbestrebungen, die von den linken und den in der „Mitte“ stehenden Gruppen unterstützt werden.

Ihre Verteidigung ist dürftig: Dem Vorwurf, man wolle die Universitätsreform verhindern und die Arbeit der linken Gruppen zunichte machen, begegnete das prominenteste ADS-Vorstandsmitglied mit dem Hinweis, man teile die meisten Ziele der Linken, lehne aber ihre „Methoden“ ab. „Mit derartigen Aktionen (go-ins, teach-ins, usw.) verdirbt man sich die Stimmung in der Professorenschaft.“ Oder: „Wer hochschulpolitisch bereits engagiert ist, steht vorwiegend links.“ Die „fortschrittliche Mitte“ glaubt, acht bis zehn Kandidaten (von dreißig zu vergebenden Sitzen) durchzubringen. Die Erfolge ähnlicher Sammlungsbewegungen der Rechten und der Unpolitischen an anderen Universitäten lassen diese Schätzung eher als Zweckpessimismus erscheinen. Noch hat die Universitätsreform nicht einmal wirklich begonnen. Sollten zwielichtige Gruppen dieser Art weiter Erfolg haben, so könnte man sehr bald verblüfft entdecken, daß alle bisherigen Bemühungen umsonst waren, weil die nun endlich beteiligten Studentenvertreter reaktionärer sind, als es die meisten Ordinarien überhaupt sein können Drittelparität und ein solider Block konservativer Studenten in den Entscheidungsgremien als Hilfstruppe des konservativen Teils des Lehrkörpers – das wäre die eleganteste Lösung für die Gegner grundlegender Reformen. Wolfgang J. Helbich