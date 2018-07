Inhalt Seite 1 — Verkäufer wider Willen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Heinz-Günter Kemmer

Das Einkaufen macht keinen Spaß mehr – die Verkäufer verleiden es einem. Desinteresse am Geschäft und mangelnde Fachkenntnis grassieren, der Kunde verzweifelt. Als Beweis nur einige persönliche Beispiele aus den letzten Wochen:

Warenhaus in einem Hamburger Vorort, wenige Minuten nach Öffnung des Geschäfts. Meine Frau will Stoff kaufen. Drei Verkäuferinnen unterhalten sich angeregt und nehmen von den Kunden keine Notiz. Ein paar Meter weiter zwei junge Männer – einer von ihnen, wie sich später herausstellt, Substitut in dieser Abteilung – ebenfalls mit den Wochenenderlebnissen beschäftigt. Als geduldige Kunden warten wir fast fünf Minuten, ehe wir unter Protest die Abteilung verlassen – ohne Stoff, versteht sich.

Im gleichen Warenhaus, eine Etage höher, Pulloverstand. Eine Verkäuferin bedient, die andere legt Pullover zusammen. Und läßt sich durch die neuen Kunden nicht in ihrer Tätigkeit unterbrechen. Fünf Pullover werden noch gefaltet und auf einen Stapel gelegt – dann erst sind die Kunden an der Reihe.

Hamburger Innenstadt, Fachgeschäft mit Spielwarenabteilung. Ich will Waggons für eine elektrische Eisenbahn kaufen. Die Abteilung ist frei von Kunden, mindestens vier Verkäuferinnen sind unbeschäftigt – aber keine von ihnen denkt auch nur im Traum daran, nach meinen Wünschen zu fragen. Still und bescheiden ziehe ich mich zurück, die Waggons gibt es auch in anderen Läden.

Lampenabteilung eines Warenhauses in der City. Eine Verkäuferin bedient, zwei andere unterhalten sich mit einem jungen Mann, der gerade Lampen aufhängt. Mit dem Geschäft hat die Unterhaltung nichts zu tun. Auf meine Frage, ob die Damen etwa auch mit dem Verkauf von Lampen zu tun hätten, wird mit Ja geantwortet. Sichtlich unwillig werde ich bedient. Die Lampe ist in einen festen Karton verpackt – aber ich darf sie nicht gleich in der Abteilung bezahlen und mitnehmen. Dafür ist eine andere Kasse zuständig.

An deren Packtisch strömen „verpackungstechnisch“ schwierige Waren zusammen: Porzellan, sperrige Güter, Dinge, die dem Käufer in die Wohnung zugestellt werden sollen. Eine Angestellte packt, eine andere ist offenbar mit Sortierarbeiten beschäftigt – sie bewegt emsig Lampen, Kartons und andere Gegenstände von einem Regal zum anderen. Derweil wächst die Schlange am Packtisch. Erst nach Aufforderung durch die packende Kollegin widmet sich die „Sortiererin“ der Kundschaft. So dauert eine Viertelstunde, was in zwei Minuten hätte erledigt sein können.