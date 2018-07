Inhalt Seite 1 — Vorsicht bei Kunstwerken Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein besorgtes Schreiben erreichte vor einigen Tagen diese (und nicht nur diese) Redaktion: „Der Bundesverband des deutschen Kunst- und Antiquitätenhandels e. V. und die Mitglieder der ihm angeschlossenen Landesverbände verurteilen schärfstens die organisierten Betrugsmanöver, mit denen Einzelpersonen und Schwindlergruppen seit längerer Zeit in der Bundesrepublik den Verkauf von Kunstwerken und sogenannten Sammlungen aus angeblich altem Adels- oder Patrizierbesitz betreiben, und zwar bis zu zehn- und zwanzigfach überhöhten Preisen. Seit Jahren bemüht sich der deutsche Kunsthandel um die Aufdeckung dieser immer noch zunehmenden betrügerischen Verkaufsringe...

In den meisten Fällen sind die Geschädigten aus naheliegenden Gründen nicht bereit, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen. Hierdurch wird die Aufklärung begreiflicherweise sehr erschwert.

Der Bundesverband warnt die kunstinteressierte Öffentlichkeit vor Angeboten angeblich bedeutender Gemäldesammlungen mit weltbekannten Meisternamen, deren Eigentümer aus steuerlichen oder anderen Notgründen zu einem Verkauf in wenigen Tagen gezwungen sein sollen. Nachdrücklich wird außerdem vor gewissen Gutachten (Expertisen) gewarnt, deren Aussteller in deutschen Ohren wohlklingende akademische Titel und scheinbar seriöse Sachverständigenbezeichnungen führen. Meistens sind die Gemälde von einer Kombination von Gutachten begleitet. Hinzu treten neuerdings Bestätigungen von angeblichen Adeligen oder sonst angesehenen Persönlichkeiten, die vortäuschen sollen, daß das angebotene Kunstwerk oder die ‚Sammlung‘ aus altem Familienbesitz stamme und unter großen Opfern aus dem Osten in die Bundesrepublik gebracht worden sei...“

In einem dieser Erklärung beigefügten Anschreiben bittet der Bundesverband des deutschen Kunst- und Antiquitätenhandels die Presse, sich „auch ihrerseits in redaktioneller Form zu diesem höchst bedauerlichen Thema zu äußern“. Eine mehr rührende als eindrucksvolle Bitte angesichts der Tatsache, daß diese Erklärung auch nicht den Hauch einer konkreten Information bietet und auch auf Rückfrage beim Verband bedauernd mitgeteilt wird, man könne leider weder mit Angaben über Betrüger oder Betrogene noch überhaupt mit Auskünften über wirkliche „Fälle“ aufwarten. Bleibt also nichts, als allgemeine Vorsicht zu empfehlen, aber die kann ja ohnehin nie schaden ...

Nun gedeiht das der Kunst ergebene Betrügerhandwerk ja bekanntermaßen gerade deshalb so gut, weil der Mensch, entgegen allen anderen Behauptungen, so voller Schamgefühl ist, daß er’s zur Not noch erträgt, übers Ohr gehauen zu werden (und dafür einen erheblichen Preis zu zahlen), aber nie ertragen würde, wenn diese Tatsache publik würde. So ist es für den Verband in der Tat nicht ganz einfach, zu konkreten Gegenmaßnahmen zu schreiten, und die abschreckende Beschreibung des typischen Falles ist in ihrer wohldosierten Mischung aus Adel, Osten und Geldnöten ja auch recht überzeugend – darauf wollen wir jetzt also gewiß nicht mehr reinfallen.

Andererseits hat sich die Situation in Sachen Kunstfälschungen gerade im letzten Jahr so zugespitzt, daß allmählich wohl dezidiertere Aktionen nötig werden.