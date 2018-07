Inhalt Seite 1 — Warnung vor 1984 Seite 2 Auf einer Seite lesen

Planning, Regulation, and Competition. Hearing before Subcommittees of the Select Committee on Small Business, United States Senate, 99th Congress. A seminar discussion of the question: „Are planning and regulation replacing competition in the new industrial State?“ U.S. Government Printing Office, Washington 25, D.C. 1967, 66 Seiten, 25 Cents.

Wie schon zuvor durch seine Bücher American Capitalism (1952) und The Affluent Society (1958) hat Professor Galbraith auch durch sein neuestes Buch „The New Industrial State“ in der interessierten Öffentlichkeit Aufsehen erregt und eine lebhafte wissenschaftliche Diskussion ausgelöst.

Der Streit um die Thesen Galbraith’ hat, angeregt durch einen Vorabdruck großer Teile des Buches in deutscher Übersetzung in der ZEIT (Nr. 42–49/67), auch auf die Bundesrepublik übergegriffen und jüngst zu der Äußerung des Präsidenten des Bundeskartellamtes, Dr. Günther, geführt, diese Thesen seien „gefährlicher als Tetzels Ablaß“.

In dieser Situation ist das vom Mittelstandsausschuß des amerikanischen Senats im Juni 1967 veranstaltete Hearing in Form einer Podiumsdiskussion zwischen Professor Galbraith und drei führenden Antitrustexperten: den Leiter der Antitrustabteilung des Justizministeriums, Professor Turner, den Leiter der Wirtschaftsabteilung der Federal Trade Commission, Dr. Mueller, und Professor Walter Adams, vorzüglich geeignet, Mißverständnisse über die Thesen Galbraith’ zu beseitigen und die Diskussion wieder auf ihren sachlichen Kern zurückzuführen.

Aus Galbraith’ Diskussionsbeiträgen wird deutlich, daß sein Buch keineswegs als eine Apologie des „Big Business“ und einer von ihm beherrschten, wettbewerbsfreien Wirtschaftsordnung verstanden werden darf. Der „neue Industriestaat“, den Galbraith beschreibt, ist für ihn nicht ein erstrebenswertes Ziel, sondern eine Realität, mit der sich die Ordnungspolitik wohl oder übel auseinandersetzen muß. Im Gegensatz zu seinen Diskussionspartnern und vielen seiner wissenschaftlichen Kollegen hält Galbraith die Mittel des Antitrustrechts nicht mehr für ausreichend, weil die strukturellen Voraussetzungen für einen funktionsfähigen Wettbewerb in vielen Industrien wegen des bereits erreichten hohen Konzentrationsgrades nicht mehr gegeben sind und eine grundlegende Änderung durch eine Aufspaltung von Großunternehmen (Hauptbeispiel General Motors) aus rechtlichen und politischen Gründen nicht zu erwarten ist.

Daß die Frage, ob in einer solchen Situation nicht andere Wege der Kontrolle wirtschaftlicher Macht gefunden werden müssen als die des herkömmlichen Kartellrechts, ist auch für engagierte Vertreter des Wettbewerbsgedankens keine Häresie: „Im Grunde zeigt sich hier (auf „beherrschten“ Märkten, K. M.) nur das eine, daß nämlich für den fehlenden Wettbewerb kein wettbewerbskonformer Ersatz gefunden werden kann.“ Deshalb „... muß die staatliche Wirtschaftspolitik erforderlichenfalls auch regelnd eingreifen“, schrieb der Präsident des Bundeskartellamtes kürzlich.

Es dürfte zur Zeit kaum eine andere Veröffentlichung, noch dazu zum Preise von einer Mark, geben, in der die Grundfrage der heutigen Wettbewerbspolitik auf so engem Raum und in einer den Leser fesselnden Art erörtert wird, als den Bericht über das Senatshearing in Washington. Er enthält im Anhang ferner einen Abdruck des Aufsatzes von Adams und Dirlam „Big Steel, Invention, and Innovation“, in dem an Hand des Beispiels der Stahlindustrie nachgewiesen ist, daß Großunternehmen keineswegs größere produktionstechnische Fortschritte machen als kleine und mittlere Hersteller. Den in Europa, auch in den europäischen Behörden, heute dominierenden Apologeten des Großunternehmens und der Konzentration kann die Lektüre dieses Aufsatzes nur empfohlen werden.