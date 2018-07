FÜR jeden, der das Vergnügen zu schätzen weiß, Zeitgeschichte einmal nicht in der üblicherweise dazugehörigen Sprache vorgesetzt zu bekommen –

Barbara Garson: „MacBird“ – Eine dramatische Satire, aus dem Englischen von Ulrich Sonnemann, mit einem Interview mit Barbara Garson und einem Nachwort von Dwight Macdonald; rororo 1037, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek; 124 S., 2,20 DM.

ES ENTHÄLT den vollständigen Text dieses umstrittensten amerikanischen Theaterstücks der letzten Jahre, verfaßt von einer „Veteranin der Studentenkriege“ für die Protestbewegung gegen die amerikanische Vietnam-Intervention, das Johnsons Aufstieg und vorweggenommenen Sturz in Form und Sprache von „Macbeth“ beschreibt.

ES GEFÄLLT, weil mehr darinsteckt, als die Berichterstattung vermuten ließ, die den Eindruck erweckte, es gehe der Autorin in erster Linie darum, das Ehepaar Johnson persönlich für die Ermordung Kennedys verantwortlich zu machen. Daran denkt Barbara Garson nicht im Ernst; dieser Effekt stellte sich nur nebenbei ein, durch die Übertragung der nicht ausgedachten Rivalitäten zwischen dem Johnson- und dem Kennedy-Clan auf das „Macbeth“-Schema. Und diese Übertragung gibt ihr im übrigen die Möglichkeit, einzelne Positionen vor allem innerhalb der demokratischen Partei (die der Brüder Ken O’Dunc, des Wayne of Morse, des „Egg of Head“ Stevenson, aber auch der Protest-Hexen) so witzig wie wirkungsvoll zu karikieren – wobei der Witz sich dadurch einstellt, daß aktuelle Sachverhalte ihrer vertrauten Sprache beraubt werden und sich in Shakespearescher Weise selber dekuvrieren. Ulrich Sonnemann hat das so brillant übertragen, daß seine Fassung dem Original zuweilen überlegen ist. So spricht Barbara Garsons John Ken O’Dunc: „... Entschlossen findet uns, / Reich an Bereitschaft, nicht an Reichtum, nur, / Zum Herrschen reif dies prüfende Jahrhundert. / ... Trotz unsrer Übermacht / Zwingt kleine Völker an uns kettend nie / In ihre Knie tyrannisch unser Wille. / Nur frei zu sein, mag er sie nötigen .“ So ihr MacBird: „Kopftöne hört man. Prinzlein überzwitschern / Des altern Staatsmanns ehrlich warmen Baß ... / Ich bin für derlei. Hoffart nicht gemacht, / Für fremde Käse, Dichter, Harfenklänge. / Solide streng ist mir das Herz geprägt...“

Und so ihr „Ei zu Haupte“ Stevenson: „Sehn oder Nichtsehn, das ist hier die Frage. / Ob’s weiser ist, der Staatsmann ignoriere / Des Lügenbolds empörenden Betrug / Oder sich auflehn gegen Schändlichkeiten / Und so für immer jede Hoffnung töte / Stetiger Besserung .. Protest ist eine ernste Sache; aber Witz bekommt dem Ernst gut.

Dieter E. Zimmer