Flora Lewis: „H.-Bombe vermißt“; C. Bertelsmann Verlag, Gütersloh; 302 S., 20,– DM.

Durch den Absturz einer mit vier Wasserstoffbomben beladenen B 52 bei Thule ist unverhofft das Buch von Flora Lewis aktuell geworden. Es handelt sich um einen Dokumentarbericht über den Atomunfall von Palomares, der sich, fast auf den Tag genau, zwei Jahre zuvor ereignete. Fast ein Vierteljahr, genau 80 Tage dauerte es damals, bis die letzte von vier Wasserstoffbomben nach zermürbender Suche vor der spanischen Küste bei Palomares aus dem Mittelmeer gefischt wurde. Diesmal hat man gleich offiziell verlauten lassen, daß die Bergung der vier abgestürzten H-Bomben sicher Monate dauern wird.

Damals wie diesmal verschanzten sich die verantwortlichen militärischen Dienststellen hinter einer Mauer des Schweigens, um unliebsamen Fragen aus dem Weg zu gehen. Die Folge war, daß in Palomares die Dorfbewohner drei Tage lang inmitten eines von hochgradig aktivem Plutonium verseuchten Gebiets lebten, ohne sich der damit verbundenen Gefahr bewußt zu sein. Erst am vierten Tag gaben die Amerikaner offiziell zu, daß sich an Bord der abgestürzten B 52 vier Kernwaffen befunden hatten. Nur durch Zufall bekam ein Korrespondent der amerikanischen Nachrichtenagentur UPI davon Wind, ais ihn ein amerikanischer Feldwebel bat, einem Bauern auf spanisch zu sagen, daß er sofort sein Feld verlassen solle, weil dort Radioaktivität sei.

Mit der Akribie guter amerikanischer Journalisten zeichnet Flora Lewis getreulich alle Ereignisse der bangen Wochen in Palomares nach. Ohne sichtbares persönliches Engagement zwar, aber das ist auch gar nicht notwendig, denn die Tatsachen sprechen für sich. Im Nebenher erfährt der Leser auch noch viele Einzelheiten über das Strategische Bomberkommando (SAC) und das amerikanische Verteidigungssystem, Informationen, die so lange gefragt sein werden, wie die amerikanischen Fernbomber mit ihrertödlichen Fracht ununterbrochen einsatzbereit in der Luft sind. Robert Gerwin