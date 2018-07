1922 sorgte die erste Stewardeß noch mit Brotdose und Mineralwasser für das leibliche Wohl der Passagiere. Heute kann man an Bord in der 1. Klasse saftige Steaks auf Porzellan mit Silberbesteck verzehren und man ist dessen überdrüssig. Um ihren service-müden Fluggästen nicht gewünschte Dienste vom Leibe zu halten, hat die Swissair Plaketten mit der Aufschrift „No, thank you“ herausgebracht, die am Revers getragen dem Reisenden absolutes Ungestörtsein garantieren.