Das Zauberwort von der technologischen Zusammenarbeit hat alle Europäer gepackt – nur die Holländer legen sich quer. Ende Oktober letzten Jahres beauftragte der europäische Ministerrat eine Brüsseler Arbeitsgruppe, bis Ende Februar „blitzschnell“ zu analysieren, welche konkreten Möglichkeiten der Kooperation zur Überwindung des europäischen Rückstandes bestehen. Seit de Gaulles Veto gegen Verhandlungen über die Aufnahme Englands hindert Holland die technologische Arbeitsgruppe daran.

Die Niederländer kommen mit Argumenten, die den eigentlichen Grund ihrer Bockbeinigkeit nicht verschleiern können: gegenwärtig seien keine Anzeichen für eine erfolgversprechende technologische Kooperation sichtbar, sagen sie, aber verlangen zugleich – und da liegt des Pudels Kern –, schleunigst mit den Engländern Gespräche über die wissenschaftlich-technologische Gemeinschaftsaktion einzuleiten.

Nun hat Frankreich in Brüssel definitiv mitgeteilt, daß es gegen die Heranziehung britischen Könnens auf diesem Gebiet keine Einwände hat. Nur wünsche es, zuvor von der Arbeitsgruppe eben feststellen zu lassen, wo denn von den Sechs oder mit den Briten was getan werden könnte. Statt über soviel geschäftige Englandfreudigkeit der Gaullisten auch einmal gerührt zu sein, blockiert Holland Europas Weg in die Zukunft. Das können wir uns nicht leisten. hb