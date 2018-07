Inhalt Seite 1 — Der Vietcong vor der zweiten Offensive? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Winfried Scharlau

Saigon im Februar

Der Nachrichtendienst des amerikanischen Hauptquartiers in Saigon hat noch immer keine Klarheit über die Anlage und Zielsetzung der am 29. Januar begonnenen Vietcong-Offensive. Zunächst hatten die Amerikaner geglaubt, daß die Befreiungsarmee 40 000 ihrer rund 115 000 regulären Soldaten eingesetzt habe. Diese Vermutung scheint inzwischen widerlegt zu sein. Denn rechnet man die angeblich 30 000 gefallenen Vietcongs und die erfahrungsgemäß ebenso hohe Zahl der Verwundeten ab, dann müßte der Kampf im Süden längst beendet sein. Davon aber kann keine Rede sein.

In Cholon, der Chinesenstadt Saigons, keine vier Kilometer vom Regierungszentrum entfernt, wird Tag für Tag noch gekämpft. Der Vietcong operiert aus dem Untergrund, greift in kleinen Einheiten Polizeistationen und Warenhäuser an, gesetzt ganze Straßenzeilen, bevor die Polizei angreifen kann. In den späten Nachmittagsstunden beginnt gewöhnlich der Gegenangriff der Regierungstruppen. Gegen Abend steht das umkämpfte Viertel in Flammen, im Morgengrauen findet man in den Ruinen ein halbes Dutzend toter Vietcong. Niemand weiß, wieviel entkommen sind und wohin sie sich zurückgezogen haben...

Amerikanische Truppen versuchen derweil, die Hauptstadt von außen abzuriegeln. Nur dort, wo der Vietcong in Bataillonsstärke auftritt – etwa in der Gegend der Pferderennbahn –, beteiligen sich zeitweilig amerikanische Kompanien an den Kämpfen innerhalb Saigons. Die systematische Säuberung der Stadt, die kaum erst begonnen hat, ist der südvietnamesischen Polizei und der Armee vorbehalten. Sie kann Wochen dauern – auch Monate, wenn der Vietcong noch die Kraft hat, eine zweite Offensivphase einzuleiten.

Über die Lage in Hué gibt es wenig verläßliche Nachrichten. Das amerikanische Hauptquartier vermittelt den Eindruck, als sei die Marineinfanterie wieder Herr der Lage, auch wenn auf Teilen der Zitadelle noch die blaugelbe Flagge des Vietcong wehe. Mitglieder der Internationalen Kontroll-Kommission zeichnen dagegen ein anderes Bild. Große Teile der Stadt seien zerstört, die Verbindungswege nach Süden unterbrochen, die Marines wehrten sich ebenso tapfer wie erfolglos. Die Kontrollkommission hat ihr Büro von Hué nach Da Nang verlegt, so wie der amerikanische Konsul auch, der die Lage offenbar anders beurteilt als die Militärs.

An den kommenden Ereignissen in Khe Sanh, dem strategisch wichtigen Außenposten der Marines im Winkel der entmilitarisierten Zone und der laotischen Grenze, wird man bald erkennen können, wie der Gesamtplan der kommunistischen Offensive konzipiert ist. Die rund fünftausend Marines haben sich gut verschanzt. Ob sie sich gegen zwei volle nordvietnamesische Divisionen verteidigen können, die von zwei weiteren Divisionen aus dem Gebiet von Gio Linh Verstärkung erhalten könnten, wird von Journalisten, die kürzlich in Khe Sanh waren, immer häufiger bezweifelt. General Westmoreland erwartet den Angriff seit Ende Januar. Sein Ausbleiben hat Nervosität und Unsicherheit erzeugt. Es ist denkbar, daß der Sturm auf Khe Sanh mit einer zweiten Offensive im Süden synchronisiert werden soll. Erwartet wird er täglich.