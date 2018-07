Von vielen Amerikanern wird der Gesundheitsminister John W. Gardner, der auf seinen eigenen Wunsch aus dem Kabinett austreten will, als der beste Mann nach McNamara angesehen. Er schrieb kürzlich: „Die moralische Ordnung ist nichts Statisches, ist nichts, was in historischen Dokumenten verewigt ist, was weggeschlossen wird wie das Familiensilber oder nur in der Vorstellung frommer ältlicher Moralisten haust. Es gehört unerläßlich zu einem funktionierenden gesellschaftlichen System. Es ist ein lebend Ding, das sich verändert und dem Verfall ebenso unterworfen ist wie der der Wiedergeburt.“