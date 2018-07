Zufriedene Gesichter gab es auf der 7. Antiquariats-Messe, die vom Verband deutscher Antiquare, Autographen und Graphikhändler in Stuttgart veranstaltet wurde, und zwar sowohl auf Seiten des Publikums wie auch der 38 ausstellenden Firmen aus dem In- und Ausland. Das überaus vielfältige, dabei auf engstem Raum zusammengedrängte Angebot reichte von anspruchsvollen Blättern dekorativer Graphik über kostbare Drucke alter Meister (Dürer-Holzschnitte, Rembrandt-Radierungen i. a.), erlesene Handzeichnungen, seltere Inkunabeln, wertvolle Bücher aus sechs Jahrhunderten und Autographen bis hin zu zeitgenössischen Werken der Malerei, Bildhauerei und Graphik.

Während vier Tagen – vom 1. bis 4. Februar – drängten sich schätzungsweise 14 000 Besucher aus dem In- und Ausland um die Verkaufsstände der Antiquare und Graphikhändler, die sich zur Creme dieser Branche rechnen. Die leichte Unsicherheit, die anfangs mit den Blick auf die Auswirkungen der Mehrwertsteuer (5 Prozent für Kunstgegenstände und Sammlerstücke) zu verzeichnen war, wich schon bald einer Erleichterung darüber, daß die Preise gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich angezogen hatten. Freilich zeigte sich, daß auch nichts billiger geworden war. Die Zurückhaltung der institutionellen Käufer (Bibliotheken, Museen), die sich aus den vielfach drastisch gekürzten Ankaufsetats erklärt, wurde von privaten Käufern reichlich überkompensiert. Nach Schätzungen des Verbandsvorsitzenden, Fritz Eggert, dürften in Stuttgart während der Messetage zwischen zwei und drei Millionen Mark umgesetzt worden sein, wovon etwa zwanzig Prozent auf Händlergeschäfte entfallen.

Das ursprüngliche Ziel dieser Messe, nämlich Front gegen ein Überhandnehmen des Auktionshandels zu machen und stärker auf die Bedeutung des Lagerhandels hinzuweisen, wird von den Antiquariaten und Graphikhändlern als erreicht angesehen.

Das teuerste und wohl auch interessanteste Einzelobjekt der Messe, eine Vorzugsausgabe der insgesamt nur in 12 Exemplaren vorhandenen Aquatinto-Folge „La Tauromaquia“ von Picasso zum Preis von 100 000 Mark blieb zwar unverkauft (Galerie Valentin, Stuttgart). Dafür wurde gute Ware in der unteren und mittleren Preislage um so zügiger abgesetzt.

Das Kompliment, das der Messeleitung in dem Brief eines Besuchers gemacht wurde, wonach die Aussteller „ein sinnig Ohr gerade auch für kleine Wünsche bewiesen und die heilige Scheu vor der hehren Kunst zu überwinden geholfen hätten“, nimmt der Verband als Bestätigung dafür, daß er mit seiner Messepolitik richtig liegt. b.