Immer mehr Wohnungen verfallen – „Häuser retten, um Menschen zu retten“

Von Robert Lucas

Das ist nun schon einige Monate her: Ich besuchte den flea market in Portobello Road und durchstreifte auf der Suche nach einem Parkplatz die umliegenden Straßen. Plötzlich fand ich mich in Lancaster Road. Ich sah den Straßennamen an der Häuserecke, und im nächsten Augenblick wurde mir bewußt, daß ich schon einmal hiergewesen war, vor langer Zeit, vor dem Kriege. Damals war ich hierher gekommen, um einer Mutter die Nachricht zu überbringen, daß ihr Sohn Selbstmord verübt hatte. Jede Einzelheit dieser Mission hat sich mir unauslöschlich ins Gedächtnis geprägt: die lange Doppelreihe gutbürgerlicher Häuser, das von zwei feierlichen Säulen flankierte Portal, durch das ich eine dieser Burgen diskreter Respektabilität betrat, die teppichbelegte Treppe, die zum ersten Stock führte, die zierliche, adrette Frau, die mir die Wohnungstür öffnete, das von einem Gefühl tiefer Geborgenheit und unzerstörbarer Sicherheit – welch’ trügerischer Sicherheit! – beseelte Wohnzimmer – nein, ich will nicht mehr daran denken.

Ich erkannte den Straßennamen wieder, aber nicht die Straße. Es war nur noch der Kadaver einer Straße. Die Fassaden waren grauenhaft vernachlässigt. Die einst so feierlichen Säulen der Häuser hatten einen Teil ihres Putzes verloren, so daß sie aussahen, als ob sie die Krätze hätten. Von den Fensterrahmen war die Farbe abgeblättert, die Scheiben waren blind von Schmutz. Auf den Stufen vor den schäbigen Eingangstüren (und ich nannte sie einst Portale!) saßen Männer, viele von ihnen Neger, rauchend und schweigend.

Von Spekulanten aufgekauft

Lancaster Road war zu einem Slum geworden. Eine Elendsstraße ohne die malerische Vitalität des Gassengewirrs im Quartiere di Spacca von Neapel, ohne die brütende Drohung der Gewalttätigkeit von Haarlem – nichts als ein Slum, erfüllt von der demoralisierenden Lethargie des Niedergangs.

Ich wußte genau, was geschehen war: Während manche Londoner Arbeiterbezirke – Pimlico und Canonbury zum Beispiel – in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten eine soziale Rangerhöhung erlebt haben, hat Lancaster Road das traurige Schicksal vieler anderer gutbürgerlicher Straßen geteilt: Die kränkelnden viktorianischen Häuser hatten sich von der Vernachlässigung und den Wunden der Kriegsjahre noch nicht erholt, als sie von Spekulanten aufgekauft und mit Familien vollgestopft wurden, die sich keine bessere Wohnstatt leisten konnten. Häuser, die im goldenen Zeitalter des Mittelstandes als Heime für eine Familie (plus Dienerschaft) geplant worden waren, beherbergen heute vielleicht zehn Familien. Da sich das Interesse der Hausbesitzer bloß auf das Einkassieren der Mieten beschränkt, sterben die Gebäude eines langsamen Todes.