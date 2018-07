Avery Brundage, der millionenschwere Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), ist ein vielgescholtener Mann. Trotzdem müssen auch wir in den allgemeinen Chor des Mißbehagens einstimmen, und zwar in einem Falle, für den die Zeitungen sogar glauben, Brundage exkulpieren zu können. Als der Internationale Bob- und Schlittenverband (F.I.B.T.) bei ihm telephonisch anfragte, ob man dem deutschen Zweierbob Floth/Bader wie den Italienern Monti/De Paolis, mit denen sie auf die Hundertstelsekunde genau die gleiche Gesamtzeit erzielt hatten, die Goldmedaille zuerkennen dürfe oder nicht, schob Brundage dem Internationalen Verband, nach dessen Reglement zwar die Olympischen Wettkämpfe durchgeführt werden, auch diese Entscheidung zu.

Die Verbandsfunktionäre entschieden dann nach ihren eigenen Regeln, in denen es in Ziffer 2 heißt: Im Falle, daß mehrere Mannschaften die gleiche Gesamtzeit haben, bestimmt die beste in einem Rennlauf erzielte Zeit die Placierung. Die Italiener erhielten also Gold und die Deutschen nur Silber, nachdem sie sich schon vier Stunden lang als Goldmedailleninhaber gefühlt hatten.

Warum hat Brundage hier versagt? Weil er die Verantwortung und damit die Entscheidung ablehnte, zu der er als IOC-Präsident und damit als oberster Schiedsrichter der Olympischen Spiele verpflichtet ist.

Wenn auch bei den einzelnen Kämpfen nach dem Reglement der Internationalen Verbände vorgegangen wird und Brundage hier seine Schiedsrichterfunktion delegiert, so kann dies aber niemals für die Verleihung der olympischen Medaillen selbst gelten, die ja einheitlich vorgenommen werden muß und in letzter Entscheidung als olympisches Recht dem IOC-Präsidenten vorbehalten bleibt. Olympisches Gewohnheitsrecht ist aber die Verleihung von mehreren Gold-, Silber- oder Bronzemedaillen bei zeit- oder punktgleicher Leistung.

So bekamen ja drei Amerikanerinnen eine Silbermedaille im 500-Meter-Eisschnellauf. Bantz, der deutsche Kunstturner, erhielt zum Beispiel 1956 in Melbourne eine Goldmedaille im Pferdsprung zusammen mit dem Russen Muratow, und so weiter.

Als der IOC-Präsident dem Internationalen Verband die letzte Entscheidung zuschanzte, beging er also einen entscheidenden Fehler, da dessen Reglement vom olympischen (Gewohnheits-) Recht abweicht.

Da ja auch manche Verbände die olympischen Konkurrenzen als Weltmeisterschaften werten, wäre auch eine Lösung denkbar, daß zum Beispiel der deutsche Zweierbob nach dem F.I.B.T. Reglement nur zum Vizeweltmeister erklärt worden, ihm aber trotzdem nach olympischem Recht die Goldmedaille zusammen mit den Italienern überreicht worden wäre. Avery Brundage hat also dadurch, daß er sich selbst nicht für zuständig hielt, ein schwerwiegendes Fehlurteil hervorgerufen.

Wenn der deutsche Vizepräsident des Internationalen Bob- und Schlittenverbandes (F.I.B.T.), Hanns Kilian, sich nun gegen die erhobenen Vorwürfe mit dem Argument verteidigt, daß er ja die Regeln des F.I.B.T. selbst mit verfaßt habe und doch nicht gegen seine eigenen Paragraphen stimmen könnte, so irrt auch er. Diese Regel kann nur für Veranstaltungen des Internationalen Bob- und Schlittenverbandes gelten, nicht aber für die Olympischen Spiele, die vom I.O.C. veranstaltet werden. Kilian, der auch deutscher Bob-Präsident ist, hätte deshalb eine Abstimmung im F.I.B.T. ablehnen und auf eine Entscheidung durch das I.O.C. drängen müssen. Auch Hanns Kilian hat sportjuristisch zum Nachteil seiner eigenen Olympiakämpfer falsch entschieden. A. M.