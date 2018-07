Inhalt Seite 1 — Löwen: kein belgisches Dien Bien Phu Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Josef Müller-Marein

Die Belgier suchen wieder einmal den Ausweg aus einer Regierungskrise, die – wieder einmal – aus ihrem "Sprachenstreit" entstanden ist.

Sich zum belgischen "Sprachenstreit" zu äußern, ist aber ein undankbares Geschäft, sobald man sich bemüht, den Wallonen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Man möchte sagen: Da kennen die Flamen keinen Pardon. Wenn nicht schon das Wort Pardon ein französischer Ausdruck wäre ...

Die Flamen verlangen dabei insbesondere, daß ein Deutscher, wenn er sich schon "einmischt", alsAngehöriger des gleichen germanischen Sprachbereichs die geschichtliche Seite der Angelegenheit betont: Die Wallonen haben die Flamen stets unterdrückt. Sie hatten im gemeinsamen Staat seit dessen Gründung (1830) die besten Posten in Politik und Wirtschaft inne, haben ihre Schulen zur Pflegestätte französischer Kultur gemacht, gestützt auf die kulturelle Bedeutung des Nachbarlandes Frankreich, haben sogar Flamen aus ältestem Stamm verführt, Französisch, anstatt Niederländisch, zu sprechen, haben die flämische Stadt Brüssel gallisch überfremdet. Und abgesehen von diesen unbestreitbar richtigen historischen Erinnerungen, die noch die Gegenwart vergiften, gibt es harmlose Bemerkungen wie diese: Wenn je der bekannteste wallonische Chansonier, der "natürlich" in Frankreich lebt, nach Flandern käme, um sein Spottlied "Les Flamands" zu singen, schlüge man ihm unweigerlich den Schädel ein ...

Wilde Prügelszenen in Löwen, nachdem es dort zwei Jahre lang relativ ruhig war. Rabiate flämische Studenten gegen Polizisten, die sich nicht weniger rabiat besonders dann zeigten, wenn wallonische Herzen unter ihren Uniformen schlugen. Dies wiederum erweckte den Protest der flämischen Professoren, die sich freilich nur im stillen, jedoch nicht öffentlich darüber empören, daß die Vorlesungen ihrer wallonischen Kollegen gestört, Fensterscheiben des Rektoratszimmers eingeschlagen, Möbel einiger Gebäude, in der die Lehrsprache das Französische ist, zertrümmert oder ins Freie geschleppt und verbrannt wurden. Und dann ging schließlich die Regierungskoalition kaputt. Warum?

Die Regierung wurde von den Christlich-Sozialen und den – bei den letzten Wahlen erstarkten – Liberalen gebildet. Doch mußte der Regierungschef van den Boeynants mehr und mehr gewahren, daß im politischen Leben Belgiens der normale Antagonismus der Parteien von einer weit größeren Macht überschattet wird: von der vielfach aus dumpfen Quellen des Ressentiments genährten Gegnerschaft zwischen Flamen und Wallonen. Hier ist nicht nur die radikale flämische Partei der "Volksunion" am Werk, sondern die Gräben laufen quer durch die Parteien, so daß man beobachten kann, wie hier flämische, dort wallonische Christsoziale und Sozialisten einander besser verstehen als Flamen und Wallonen ein und derselben Partei. Wäre das Wort "Rassenkampf" nicht seit dem "Dritten Reich" so verpönt, wüßte man besser, wie man den "Sprachenstreit" zu nennen hätte.

Was hat sich aber seit den Unruhen von vor zwei Jahren geändert?