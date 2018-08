Inhalt Seite 1 — Mißtrauen in Mailand Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bei den deutschen Anlegern geht die Suche nach „hausse-verdächtigen“ Börsen weiter. Nach der mehrwöchentlichen Konsolidierungspause an den deutschen Aktienmärkten wird sie allerdings nicht mehr so intensiv betrieben wie Mitte Januar. Aber die Anlageteams der Banken haben die Prüfung gewinnträchtiger Auslandsaktien keineswegs aufgegeben. Sie erinnern sich sicherlich, meine verehrten Leser, an den plötzlichen Zug nach Paris, den in den vergangenen Wochen zahlreiche deutsche Sparer antraten, weil sie glaubten davon ausgehen zu können, daß sich mit französischen Aktien ähnliche Gewinne erzielen lassen wie im Jahre 1967 bei den deutschen Papieren. Für die meisten deutschen Käufer französischer Aktien hat es einige Anfangserfolge gegeben; der große Fischzug steht jedoch noch aus. Dazu braucht es noch etwas Geduld. An der optimistischen Prognose, die den französischen Aktien um die Jahreswende gestellt wurde, hat sich grundsätzlich nichts geändert.

Immerhin hat das Ausbleiben raketenähnlicher Bewegungen an der Pariser Börser dazu geführt, daß sich ein Teil der europäischen Effektenspezialisten nach – wie sie meinen – besseren Möglichkeiten umzusehen beginnt. Einige sind reumütig an die deutschen Börsen zurückgekehrt. Andere spielen mit dem Gedanken, italienische Andere zu kaufen. Tatsächlich könnte Italien zu den interessantesten Anlagebereichen gehören. Denn die Handelsbilanz ist günstig, die Industrie ist gut beschäftigt, teilweise beginnen die Arbeitskräfte knapp zu werden. Das ist indessen kein bedrohliches Zeichen, denn erstens lassen sich mit einiger Mühe noch Reserven mobilisieren und zum anderen wird es nicht schwerfallen, italienische Facharbeiter dazu zu bewegen, ihre Stellungen in der Bundesrepublik mit solchen in Italien zu vertauschen.

Wirtschaftliche Faktoren stellen sich einer Anlage in italienischen Aktien kaum entgegen, deren Kurse im vergangenen Jahre insgesamt etwas rückläufig waren. Nach Ansicht der Experten ist die derzeitige Abneigung gegenüber italienischen Aktien fast ausschließlich mit der unbefriedigenden Verwaltungs- und Gesellschaftsstruktur des Landes sowie mit der fatalen Neigung seiner Regierung zu erklären, zur Hebung ihrer eigenen Popularität hin und wieder kapitalfeindliche Schritte zu tun. Solche mögen innenpolitisch gerechtfertigt erscheinen, führen jedoch nicht nur zur Kapitalflucht, sondern auch zum Fernbleiben des internationalen Kapitals.

Die Italiener sind immer noch verstimmt über die im Februar 1967 eingeführte neue Dividendenbesteuerung. Sie schaffte die bis dahin geltende Pauschalbesteuerung für Inländer von einheitlich 30 Prozent ab. Jetzt unterliegen die Dividenden einer fünfprozentigen Quellensteuer und müssen im übrigen tarifversteuert werden. Im Grunde also eine Regelung, die in etwa der unsrigen entspricht. Sie führt jedoch zu einer höheren steuerlichen Belastung aller Italiener mit hohem Einkommen, soweit sie Aktienbesitzer sind. Das mag man als gerecht empfinden; für die Börse ist dies indessen ein Schock, von dem sie sich ebensowenig erholt hat wie von der Einrichtung einer Aktionärskartei in Rom, in der italienische Aktionäre registriert werden müssen, ihre Anonymität gegenüber den Steuerbehörden also verlieren.

Um sich vor staatlichen Eingriffen zu schützen, haben zahlreiche Italiener Teile ihres Vermögens „ausgelagert“, vornehmlich in die Schweiz. Die meisten dorthin geflossenen Mittel wurden zwar wiederum zum Erwerb italienischer Aktien verwandt (als Auslandsbesitz unterliegen diese dann nicht mehr diskriminierenden Bestimmungen) aber etliche Millionen fanden auch Unterschlupf in amerikanischen und europäischen Aktien, besonders in deutschen. Die Kapitalflucht hält zur Zeit noch an. Um sie zu erschweren, wurde die Ausfuhr der erst kürzlich in Umlauf gesetzten Banknoten über 50 000 und 100 000 Lire untersagt.

Die italienische Börse mit ihrem Hauptumschlagplatz Mailand befindet sich in einer Vertrauenskrise. Sie hat auch auf das internationale Kapital übergegriffen, weil im Zusammenhang mit den in diesem Frühjahr stattfindenden Präsidentenwahlen „Geschenke“ an das Wahlvolk zu befürchten sind, deren Auswirkungen inflationistisch sein könnten.

Für das Geschäftsjahr 1967 werden bei den italienischen Unternehmen trotz guter Gewinnlage kaum Dividendenerhöhungen erwartet, weil die Unternehmensgewinne mit einer „einmaligen Katastrophensteuer“ belastet werden. Sie soll zwar im Jahre 1968 wieder fortfallen. Wenn man jedoch an die Erdbebenkatastrophe in Sizilien denkt, deren Folgen schließlich auch finanziert werden müssen, dann fällt es schwer, an die Einmaligkeit der Katastrophensteuer zu glauben.