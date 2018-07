Ab 1. April 1968 wird die SAS dreimal in derWoche über die Nordpol-Route (Zwischenlandung in Anchorage) von Kopenhagen nach Tokio fliegen. SAS war die erste Gesellschaft, die schon 1957 die Linie über den Nordpol eröffnete. Trotz der Konkurrenz der Japaner und Russen auf der gemeinsam beflogenen Sibirien-Route (Moskau–Tokio) reichten im vergangenen Jahr auf der längeren Strecke Kopenhagen-Nordpol–Tokio zwei Flüge in der Woche nicht mehr aus.

Die SAS verhandelt seit langem mit Japanern und Russen auch über eine Sibirien-Route nach Tokio. Bisher mit wenig Erfolg. Man rechnet jedoch damit, daß die Russen in den nächsten Jahren die Sibirien-Route technisch ausbauen werden und sie vielleicht schon Anfang 1969 für eine internationale Flugverbindung freigeben werden. Den Preisvorteil von etwa 1500 Mark, den der Reisende bisher hatte, wenn er über Ostberlin und Moskau nach Tokio flog, haben die Russen durch eine Erhöhung der Tarife beseitigt. Bleibt nur noch der Zeitgewinn von höchstens drei Stunden, wenn er nicht durch das Umsteigen in Moskau verlorengeht.

Der billigste Weg nach Japan bleibt: Bahn oder Flug nach Moskau, Bahnreise nach Nachodka und dann mit der Fähre nach Yokohama (Hin und zurück etwa 2000 Mark).

Gleichzeitig gibt die skandinavische Fluggesellschaft eine Erweiterung der Flüge auf der Taschkent-Route bekannt. Ab 1. April wird die Strecke von Kopenhagen nach Bangkok und Singapur zweimal in der Woche beflogen. Eine Abrundung ihres Programms bietet die SAS mit der Südroute über Indien nach Fernost.