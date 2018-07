Am Freitag will Bundesernährungsminister Hermann Höcherl den Grünen Bericht über die Lage der ländlichen Wirtschaft von Juli 1966 bis Juni 1967 erläutern und einige Folgerungen daraus ziehen. Der Bericht, der den Bundestagsabgeordneten am Wochenbeginn zugestellt wurde, zeigt deutlich, daß auch bei noch so kräftigen staatlichen Stützungsaktionen die Erzeugerpreise auf die jeweilige Marktkonstellation reagieren. Hier die wichtigsten Daten des neuen Grünen Berichts (Zahlen, wenn nicht anders angegeben, in Milliarden Mark):

1966/67 Vorjahr

Verkaufserlöse 27,29 26,25

Betriebsausgaben 19,45 20,20

Differenzbetrag 7,84 6,05

Arbeitseinkommen

je Vollarbeitskraft