Der norwegische Astronom Jan-Eric Solheim studierte im Vierten Cambridger Katalog der kosmischen Radioquellen die Verteilung von Galaxien und quasistellaren Objekten und kam dabei zu dem merkwürdigen Schluß: Möglicherweise empfangen wir die Strahlung besonders weit entfernter Radioquellen doppelt, nämlich aus zwei entgegengesetzten Himmelsrichtungen: Eine Galaxie oder eine quasistellare Radioquelle (kurz Quasar genannt) könnte demnach sowohl zum Beispiel zehn Grad oberhalb des Himmelsäquators im Südosten als auch zehn Grad unterhalb des Himmelsäquators im Nordwesten zu sehen sein, vorausgesetzt, die Distanz zu dem Objekt beträgt ein paar Milliarden Lichtjahre.

Wie kommt Dr. Solheim darauf, solches zu vermuten? Der norwegische Gelehrte stützt sich auf ein kosmologisches Modell, das dem Weltraum eine positive Krümmung beimißt. Ein solches Universum wäre zwar unbegrenzt, jedoch von endlicher Größe, wie die Oberfläche einer Kugel. In der Tat kann man nach diesem Modell das Universum als dreidimensionale Oberfläche einer – freilich teils eingedellten, teils ausgewölbten – vierdimensionalen Hyperkugel deuten. Und wie man auf der zweidimensionalen Oberfläche der dreidimensionalen Erdkugel etwa von Sizilien nach San Franzisko auf zwei verschiedenen „geraden“ Wegen gelangen kann, nämlich einem, der genau nach Osten und einem, der genau nach Westen führt, kann auch das Licht oder die Radiostrahlung eines kosmischen Gebildes auf zwei Wegen zu uns kommen, die zusammengenommen einen vollen Großkreis der Hyperkugel Kosmos bilden. Wie jemand, der geradenwegs von Sizilien nach San Franzisko reist, dort, je nach seiner Wegwahl, von Westen oder Osten angereist kommt, könnten wir das kosmische Objekt aus zwei entgegengesetzten Richtungen wahrnehmen.

Allerdings ist nicht zu erwarten, daß wir je mit einem noch so starken Teleskop um Mitternacht die Sonne als kleines Sternchen im Zenit entdecken werden. Wohl aber könnte ein Objekt, das in der Nähe des Gebietes liegt, das den Antipoden zu unserer Position auf der Hyperkugel darstellt, an zwei entgegengesetzten Stellen am Himmel sichtbar sein, weil der Weg, den das Licht auf dem einen Weg zurücklegt, nicht sehr viel kürzer ist als der Weg „andersherum“.

Einige sichtbare Quasars und Radiogalaxien lassen in ihrem Lichtspektrum eine extrem starke Rotverschiebung erkennen, was darauf hinweist, daß diese Gebilde mehrere Milliarden Lichtjahre entfernt, sich nahe unserem Antipodengebiet im Weltraum befinden. Dies trifft wahrscheinlich für sehr viele der schwachen Radiostrahler zu, die man bislang noch nicht optisch erfaßt hat. Mithin könnten die Signale manch eines schwachen Radiostrahls aus zwei entgegengesetzten Richtungen empfangen werden.

Wenn dies der Fall ist, so schloß Dr. Solheim, dann müßten unter den schwachen Radioquellen solche Paare, die sich – von uns aus gesehen – am Himmel gegenüberstehen, häufiger vorkommen, als Paare mit einem anderen Positionswinkel zueinander. Auch müßten einander gegenüberliegende Objekte häufiger unter den schwachen Radioquellen vorkommen, als unter den stärker strahlenden.

Beides bestätigte die Statistik, die der norwegische Astronom an Hand des Cambridger Katalogs aufstellte.

Dieses Ergebnis, das der Gelehrte in der Zeitschrift „Nature“ (Vol. 217, S. 41) mitteilt, spricht dafür, daß das Universum ein positiv gekrümmter Raum ist und wir von einem extrem weit entfernten kosmischen Objekt zweimal aus verschiedenen Himmelsgegenden Kunde erhalten. Übrigens stellte sich bei Solheims Untersuchung heraus, daß diese Himmelsgegenden nicht genau entgegengesetzt sind, sondern um fünf bis zehn Winkelminuten von einer solchen Stellung zueinander abweichen. Just das aber war zu erwarten. Weil nämlich die Radioquellen nicht exakt Antipoden unseres Sonnensystems sind, vielmehr nur in der Nähe des Antipodengebietes stehen, ist die Radiostrahlung, die auf dem einen Wege zu uns gelangt, etwa um eine Milliarde Jahre länger unterwegs gewesen als die Strahlung, die den anderen Weg genommen hat. Entsprechend unterschiedlich macht sich der summierte Ablenkungseffekt bemerkbar, der bei Strahlen auftritt, die an Galaxien vorbei und durch kosmischen Staub hindurch müssen.

Jetzt müßten die Radioquellenpaare, die ihrer Position wegen unter dem Verdacht stehen, Signale ein und desselben Gebildes zu sein, optisch identifiziert werden. Die Rotverschiebungen in den Lichtspektren der beiden Angehörigen eines solchen Paares nämlich müßten in einem ganz bestimmten Verhältnis zueinander stehen, wenn es stimmt, daß sie zwei verschiedene Bilder eines Objektes sind. Victor Gero