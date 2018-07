Inhalt Seite 1 — Stark und rein Seite 2 Auf einer Seite lesen

Darmstadt

Niemand hat bislang ein Meinungsforschungsinstitut mit der Umfrage beauftragt, welche Erwartungen der evangelische Bundesbürger – sofern er sich überhaupt noch zur kirchlichen Seelsorge bekennt – an die deutsche Pfarrfrau knüpft; konkreter: wie weit die Lebensgefährtin, insbesondere des jungen Geistlichen eine „moderne Frau“ sein darf.

Unter den bundesrepublikanischen Gliedkirchen hat sich die Evangelische Kirche Hessen-Nassau (EKHN) in dieser Hinsicht offenbar eine unerschütterlich feste Vorstellung bewahrt: Die „Frau Pfarrer“ hat eine rechte „Aktivistin des lebendigen Glaubens“ zu sein, tätig in Frauen- und Mädchenarbeit, im Kindergottesdienst oder Kirchenchor, schließlich bei seelsorgerlichen Besuchen. Mithin gilt sie als der christlichen Gemeinde „First Lady“ und sollte beinahe einen Status verkörpern, der ihr in siebenbürgischen Dörfern die ehrerbietige Anrede „Frau Mutter“ eintrug.

Bei derartiger Tugendfülle ist vor allem dann ein prüfender Blick vonnöten, wenn sich der geistliche Nachwuchs anschickt, vor den Traualtar zu treten. Deshalb steht die Evangelische Kirche Hessen-Nassau ihren jungen Leuten seit 1950 hilfreich zur Seite. Alle Fürsorge ist amtlich geregelt in der Ziffer sieben der Studentenordnung, die leicht abgewandelt auch für Pfarramtskandidaten gilt: „Die Studierenden der Theologie, die in den Pfarrdienst treten wollen, sollen sich vor ihrer Verlobung die seelsorgerliche Beratung durch den Ausbildungsreferenten der Kirchenleitung gefallen lassen und ihre Verlobung nicht ohne Genehmigung... veröffentlichen. Dabei sind Lebenslauf und Konfirmationsschein der Braut vorzulegen. Zur Verheiratung bedarf es der Genehmigung ..., (die) in der Regel nicht vor dem 26. Lebensjahr erteilt (wird).“

Die so am Gängelband geführten Jung-Theologen von Hessen-Nassau fühlten sich nach diesem Erlaß von jeher eher mit Mißtrauen inspiziert als freundschaftlich beraten. Zur offenen Rebellion des Mainzer Konvents der Theologiestudenten kam es aber erst, nachdem der Ausbildungsreferent der Kirchenleitung in Darmstadt, Oberkirchenrat Hans Erich Heß, vor Jahresfrist in einem Brief den Fall eines Kommilitonen beklagte, der sich „als Theologe so weit vergessen hat“, daß er heiraten mußte.

Der Absender des vervielfältigten Schreibens nahm den peinlichen Zwischenfall zum Anlaß, mehrere Thesen zu vertreten, die der von den Studenten um Rat gebotene Hamburger Sexualforscher Professor Hans Giese inzwischen als „sicherlich gänzlich antiquiert“ und von jedem Psychiater widerlegbar zurückgewiesen hat. Heß warnte die „lieben Herren“ vor der gefährlichen „Pille“, die zur endgültigen Unfruchtbarkeit der Frau führen könne und vor der Studentenehe, die fast immer ein schlechteres Examen im Gefolge habe. Er entließ seine Leser mit einem „aktuellen Ratschlag“ in Versform, den schon die junge Bekennende Kirche in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg sang: „Laß’ ein Mann mich werden / der voll Zucht und Art / stark und rein auf Erden / Leib und See? bewahrt.“

Der Mainzer Konvent, ein Zusammenschluß von gegenwärtig 73 Theologiestudenten, sammelte sich nach diesem Brief nicht zur gebotenen Einkehr, sondern blies in die Posaunen des Zorns. Vierzig anwesende Kommilitonen beschlossen ohne Gegenstimmen die Verabschiedung eines „Papiers“, das die Abschaffung des Eheparagraphen fordert. Eine ganze Anzahl von Studenten drohten mit dem Austritt aus der EKHN-Landesliste, in die sie eingetragen sein müssen, um zum Ersten Examen zugelassen zu werden. Inzwischen wurde der Darmstädter Bundestagsabgeordnete Ludwig Metzger in seiner Eigenschaft als Synodalmitglied gebeten, bei der Landessynode eine Streichung der „unhaltbaren Ziffer sieben“ zu bewerkstelligen.