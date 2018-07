In einem über vier Jahre dauernden Feldversuch an 16 000 Kindern in Ost-Uganda fanden Forscher einer Lepra-Arbeitsgruppe, daß eine BCG-Impfung bei gefährdeten Patienten gegen die Ansteckung mit dem Lepra-Bakterium schützt. (BCG – Bacille-Calmette-Guerin, ein durch jahrzehntelange Züchtung im Reagenzglas so zahm gewordener Stamm von Tuberkelbakterien, der keine allgemeine Tuberkulose mehr erzeugen kann). Die auch in Deutschland und vor allem bei Neugeborenen ausgeführte Impfung erzeugt im Körper Antikörper, die gegen virulente Tuberkelbakterien wirksam sind.

Die Ähnlichkeit zwischen den Erregern von Lepra und Tuberkulose scheint so groß zu sein, daß Antikörper gegen den einen vor einer Infektion mit dem anderen schützen. Denn von den 8000 geimpften Kindern zwischen 4 und 14 Jahren erkrankten innerhalb von vier Jahren nur 19 an Lepra, während in der ungeimpften Gruppe 143 Erkrankungen auftraten. Dieses entspricht einer Verminderung in der Erkrankungshäufigkeit um 87 Prozent durch eine einmalige Impfung.

Nach diesen Ergebnissen besteht die Hoffnung, eine weitere Ausdehnung dieser verstümmelnden Krankheit auf eine einfache Art zu verhindern.

–eg.