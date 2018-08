Inhalt Seite 1 — Unerfüllte Nation Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Frage, was die Bundesrepublik sei, ist nicht leicht zu beantworten; am einfachsten noch, wenn man sich auf die Sache beschränkt wie in der Studie

Friedrich Fürstenberg: „Die Sozialstruktur der Bundesrepublik – Ein soziologischer Überblick“; Westdeutscher Verlag, Köln 1967; 148 Seiten, Paperback, 12,50 DM.

Der Band ist aus Einführungsvorlesungen entstanden und kann auch den soziologisch interessierten Laien in die Betrachtungsweise dieser Wissenschaft einführen und ihre Nützlichkeit anschaulich machen. Bei jedem Kapitel ist die weiterführende Literatur angegeben, in einigen Teilen eignet sich der Band geradezu als Nachschlagewerk.

Was könnte von solch nüchterner Wissenschaft weiter entfernt sein als Träume? Ein breiter Abgrund klafft zwischen Fürstenbergs kühler Analyse und dem sehr engagierten Buch von

Hans Heigert: „Deutschlands falsche Träume – oder: Die verführte Nation“; Christian Wegner Verlag, Hamburg 1967; 291 Seiten, 22,– DM.

Der Verfasser bekennt im Vorwort, daß er kein wissenschaftliches Buch habe schreiben wollen, so daß es töricht wäre, ihn des Mangels an Wissenschaftlichkeit zu zeihen. Dieser bewußte Verzicht rechtfertigt indessen nicht die ungenaue Anlage des Ganzen. Obwohl nämlich Heigert im Vorwort schreibt, er suche „einen Beitrag zu den Antworten auf die Frage zu geben, weshalb sich die deutsche politische Denkweise so weit von derjenigen der Nachbarvölker, besonders derer im Westen und Süden, entfernt hat“, entdeckt der Leser erst auf den letzten zwanzig Seiten des Buches das eigentliche – und der Rezensent möchte sofort hinzusetzen: völlig legitime – Ziel des ganzen Unternehmens: nämlich darzulegen, „daß keine Umstände mehr denkbar sind, auch nicht mit der weitreichendsten Phantasie, die eine Aufhebung und Vereinigung der beiden deutschen Staaten möglich machen könnten. Wer dies nicht sehen will, der verdirbt das Staatsgefühl der Bundesbürger, weil er ihnen immerzu weismachen will, was sie gar nicht mehr glauben können, nämlich daß eine größere Erfüllung noch ausstehe.“

Dieses Buch, in dem viele richtige Dinge stehen, ist falsch organisiert. An den Anfang hätte die eben aus dem Schlußkapitel zitierte These gehört, daß der falsche Traum der Deutschen von jeher gewesen ist, auch sie müßten einen einheitlichen Nationalstaat haben – ein Traum, von dem sie nicht einmal das schreckliche Erwachen des Jahres 1945 befreit hat. Erst nach der klaren Herausstellung dieser These sollte der historische und geistesgeschichtliche Teil der nächsten 150 Seiten folgen, deren Lektüre dem unbefangenen Leser weder ganz verständlich noch genügend reizvoll erscheinen dürfte, solange er nicht weiß, worauf der Verfasser eigentlich hinauswill. Das in vielen Punkten überzeugende Plädoyer gegen „die Glut der satanischen deutschen Romantik“ (Carlo Sforza 1947), die begründete Forderung nach einer Fortsetzung und Vollendung der Aufklärung in Deutschland, die Bloßstellung des schrecklichen Krampfes der Deutschtümelei – das alles stößt zuweilen ins Leere, weil dem Leser nicht klar ist, welche konkrete politische Lösung Heigert anstrebt. Am Schluß fällt es dann dem Leser wie Schuppen von den Augen, ‚wenn er liest: „Warum also fällt es den Bürgern dieser Republik so schwer, mit ihrem Staat im reinen zu sein ...? Offensichtlich, weil dieser Staat auf den falschen Leitbildern der Geschichte ruht und weil er vorgibt, eine unerfüllte Nation zu sein.“