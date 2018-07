Inhalt Seite 1 — Unzucht und Unfug Seite 2 Auf einer Seite lesen

Über die Absurdität von Pornographieprozessen können schon lange keine Zweifel mehr bestehen. Das „Sittengesetz“, das nach vorherrschender juristischer Auffassung die absolute Kunstfreiheit, die das Grundgesetz garantiert, einschränken soll – dieses Gesetz ist ungeschrieben und juristisch nicht zu ermitteln; daß einzelne besonders eng denkende Gruppen ihre Vorstellungen von Sittlichkeit der Allgemeinheit auf dem Umweg über die Gerichte aufzwingen, kann und darf sich die Gesellschaft nicht gefallen lassen. Das Schamgefühl des „normal empfindenden“ Menschen, dessen Verletzung da geahndet werden soll, ist erstens juristisch nicht dingfest zu machen, zweitens ist es sehr die Frage, ob es einen so hehren Wert darstellt, daß es um jeden Preis konserviert werden muß. Was ferner ist „Unzüchtigkeit“? Der Begriff der Kunst schließlich ist nicht so exakt definierbar, daß Gerichte damit operieren könnten – niemand weiß genau, was Kunst ist, und jede Grenzlinie, die zwischen Kunst und Nichtkunst gezogen wird, muß willkürlich bleiben.

Sittengesetz, Schamgefühl, Unzüchtigkeit, Kunst – so viele offene Fragen.

Aber es gibt den Paragraphen 184, es findet sich immer wieder jemand, der die Justizmaschinerie seinetwegen in Gang setzt, und es gibt Staatsanwaltschaften, die das anachronistische und weltfremde Spiel mitspielen.

Jetzt also hat es auf Wunsch der Sittenhüter vom katholischen Volkswartbund die zweihundertzwanzigjährige Fanny Hill getroffen. Sicher meinte der Münchner Landgerichtsdirektor Hubert Grader, einen besonders weisen Spruch zu fällen, als er vorige Woche den Verleger Kurt Desch zwar freisprach, aber verfügte, daß alle restlichen Exemplare des „objektiv unzüchtigen Werkes“ zu vernichten seien. Aber daß man jedem ein bißchen entgegenkommt, macht einen noch zu keinem Salomon. Keine der beiden Seiten kann sich mit dem Urteil zufrieden geben; und einige Verlage haben schon ihrem Kollegen Desch Hilfe angeboten, um den Fall notfalls bis vor das Bundesverfassungsgericht zu tragen und dort ein für allemal klären zu lassen, was die Kunstfreiheitsgarantie des Grundgesetzes tatsächlich wert ist.

Fest steht, daß wir einen Schritt zurück ins Mittelalter (aber das war gar nicht so!) tun, daß der Graben zwischen Justiz und Volk (in dessen Interesse sie hier doch vorzugehen vorgibt) zu einer internationalen Sehenswürdigkeit avanciert, daß demnächst die halbe Literatur zu vernichten ist, wenn das Münchner Urteil bestehen bleibt.

Erstens gestand der Richter der „Fanny Hill“ zu, „ein Kunstwerk von gewissem Umfang, doch keinesfalls in des Wortes höchster Bedeutung“ zu sein. Wenn es denn schon unvermeidbar ist, daß peinliche Sophismen um die Frage Kunst oder Nichtkunst aufgeboten werden: der „Umfang“ des Künstlerischen dürfte grundsätzlich belanglos sein. Entweder ist die Kunst frei, oder sie ist es nicht – von „des Wortes höchster Bedeutung“ spricht kein Gesetz.

Zweitens begründete der Richter die „objektive Unzüchtigkeit“ damit, daß Cleland die Sexualakte seiner Heldin „photographisch genau“ schildere. Ja und? Will die Justiz wieder einmal davon ausgehen, daß Sexualakt gleich Unzucht sei? Wem soll diese Moral beigebracht werden, und in wessen Namen?