W’ährend das Haus Neckermann jetzt den Startschuß zu seinem angekündigten Investment-Fonds – unterstützt von der Berliner Handels-Gesellschaft – gegeben hat, verzichtet die Otto-Versand GmbH & Co KG, Hamburg, vorerst darauf, auf diesem Gebiet mitzumachen. Allerdings ist die letzte Entscheidung noch nicht gefallen. Man hält sich alle Türen offen. Hemmungen, in das Investment-Geschäft einzusteigen, bestehen deshalb, weil man bei einer ungünstigen Kursentwicklung an der Börse eine Verärgerung der Kundschaft fürchtet, was sich negativ auf den Gesamtabsatz auswirken könnte. Vor ähnlichen Problemen stand der Otto-Versand, als er kürzlich ins Reisegeschäft einstieg. Um sich hier gegen unzufriedene Kunden abzusichern, erfand die Geschäftsleitung das Motto „Otto-Reisen mit Hummel-Erfahrung“. Damit läßt sich die Verantwortung leicht auf Hummel abwälzen, was im Falle eines Fonds schwieriger sein dürfte. Im übrigen ist die Geschäftsführung im Zweifel, ob nicht angesichts der hinter uns liegenden Kurssteigerungen schon der richtige Zeitpunkt zur Gründung eines Investment-Fonds verpaßt ist.

Bisher hatte es der Otto-Versand nicht nötig, die Expansionsmöglichkeiten abseits des eigentlichen Geschäfts, abseits des Versandhandels, zu suchen. Schließlich stieg der Umsatz innerhalb der letzten drei Jahre um etwa 100 Prozent auf 665 Millionen Mark. Damit liegt der Otto-Versand im Versandhandel an zweiter Stelle hinter Quelle und in der Weltrangliste etwa an elfter Stelle. Nach wie vor wollen die Hamburger Versandhändler darauf verzichten, „einen zweiten Verkaufsweg“ über stationäre Verkaufsstätten zu eröffnen, was nicht ausschließt, daß eines Tages andere „moderne“ Vertriebsformen gewählt werden können.

Der Vorsitzende der Geschäftsführung Gunter Nawrath sieht Expansionsmöglichkeiten vor allem im europäischen Raum, den er als den „Inlandsmarkt von morgen“ bezeichnete. Er bedauerte, daß der Abbau der Zollschranken innerhalb der EWG nicht einhergeht mit einer Verringerung der Verwaltungshürden, die es heute praktisch unmöglich machen, daß beispielsweise eine Pariser Familie den deutschen Versandhandel ebenso benutzen kann wie ein Besteller aus München. kw