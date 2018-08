Der deutschen Fremdenverkehrswerbung ins Stammbuch geschrieben

Von Eka von Merveldt

Deutschland verkauft sich schlecht, Warten auf fremdes Geld, Deutschland – Durchgangsland mit Überraschungen, Der Fremdenverkehr verdient mehr Beachtung – immer wieder und noch bevor der Rückschlag im Reiseboom erkennbar war, haben wir in den letzten Jahren geschildert, warum es sich, trotz mancher Wenn und Aber, dennoch lohnt, den Urlaub in Deutschland zu verbringen, und was getan werden könnte, um dieses Land vor allem für Ausländer attraktiver zu machen. Aber es geschah wenig, und das bundesdeutsche Reisewunder ist nicht eingetreten. Zu wenige „devisenschleppende“ Touristen kamen ins Land, und die mobilen Deutschen zog es immer wieder und immer weiter über die Grenzen nach draußen.

Erst als jetzt die längst heraufgezogenen Wolken am ohnehin in Deutschland selten blauen Touristenhimmel dunkler wurden,

weil die Amerikaner gehindert werden sollen, Europareisen zu machen;

weil durch die Geldabwertungen einige Reiseländer (wie England, Spanien und Israel) für Ausländer billiger wurden und

weil die Mehrwertsteuer in der Bundesrepublik die Preise in Hotels und Restaurants ansteigen ließ ...

erst jetzt haben die, ihrem Beruf entsprechend, stets sonnigen Optimismus ausstrahlenden Fremdenverkehrsmanager der Bundesrepublik alle föderalistische Uneinigkeit und Haßliebe überwunden und die Köpfe zusammengesteckt, um sich auf die sanft überredende Parole (welch Paradox!) zu einigen: „Wieder mal Urlaub in Deutschland.“ Verkündet wurde sie nicht gerade mit Nachdruck.

Ein gemeinsamer Plan bis zum Jahre 1970