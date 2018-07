Gegenwärtig fällt es den Börsianern schwer, an ihre hoffnungsvollen Prognosen für das Jahr 1968 zu glauben, die sie sich im Januar zurechtgelegt hatten. Angesichts der auf vielen Marktgebieten abbröckelnden Kurse ist beim deutschen Anlagepublikum eine gewisse Nervosität unverkennbar. Noch hält es jedoch an seinen Papieren fest. Es wird allerdings um die vorhandenen, meist beträchtlichen Kursgewinne kräftig gezittert.

Was hat zu dieser Stimmungswende geführt? Zunächst einmal die „Asiatische Grippe“, also der sich ausweitende Krieg in Vietnam und die sich verschärfenden Spannungen in Korea. Die Ausländer verfolgen außerdem mit Mißbehagen die Aktionen der „außerparlamentarischen Opposition“, die sich gegen die bestehende Gesellschaftsordnung in der Bundesrepublik richten. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, in innen- und außenpolitisch unruhigen Zeiten zu leben.

Schwerer wiegen die Sorgen, die man sich um die Maßnahmen der Washingtoner Regierung zur Rettung des Dollars macht. Zur Debatte stehen Gesetze mit eindeutig protektionistischem Charakter, die zwangsläufig schwere Störungen im Welthandel zur Folge haben müßten. Das würde nicht nur das Volkswagenwerk mit seinem hohen Exportanteil, sondern auch die deutsche Großchemie treffen.

So ist es wohl zu erklären, daß die VW-Aktien unter Druck geraten sind, obwohl das Wolfsburger Unternehmen immer noch Sonderschichten fährt. Andererseits erreichte die Siemens-Aktie in der Vorwoche einen neuen Nachkriegshöchststand. Er zeigte, daß die Zeiten positiver Überraschungen an den deutschen Aktienmärkten keineswegs vorüber sind. Großanleger (Fonds und Versicherungen) haben bisher dafür gesorgt, daß nennenswerte Kurseinbrüche ausblieben. Sie vertreten die Ansicht, daß eine Baisse am Beginn einer sich belebenden Konjunktur einfach unvorstellbar ist.

K. W.