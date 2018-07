Inhalt Seite 1 — Deutsch für Fortgeschrittene Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hilke Schlaeger

Wer inzwischen glauben möchte, die deutschen Hochschulen seien nur noch staatlich geförderte Einrichtungen zur lärmenden gegenseitigen Belästigung von Professoren und Studenten, der irrt sich. Schüchtern lebt unter der lautstarken Oberfläche der beinahe vergessene Geist der Hochschulreform weiter, sich ab und an veräußerlichend in Stellungnahmen, Entwürfen, Vorschlägen zur besseren Anpassung von Forschung und Lehre an veränderte Ansprüche der Gesellschaft und größere Studentenzahlen. Wie jetzt in einem Vorschlag, den die Studienreform-Kommission des Germanischen Seminars der Freien Universität Berlin zur Staatsexamensordnung für das Fach Deutsch machte.

Die staatlichen Prüfungsordnungen für das Lehramt an höheren Schulen sind seit langem Steine des Anstoßes, jeder Examenskandidat wird bleich, wenn er die Bestimmungen zum erstenmal erblickt; beinahe jeder Professor gibt zu vorgerückter Stunde zu, er selber würde die Prüfung auch nicht bestehen, wenn die Forderungen wörtlich genommen würden; hinter vorgehaltener Hand flüstert man sich zu, das Ganze sei sowieso inzwischen eine Farce und aufgelegter Schwindel. Und beinahe so alt wie das allgemeine Unbehagen sind die Versicherungen, es würde bald sich alles ändern.

Wie die Staatsprüfung selber sind die Prüfungsordnungen Veranstaltungen des Staates, der Veränderungen immer noch ein bißchen langsamer durchgehen läßt als andere Leute – und der hierzulande sich überdies schwer damit tut, den Fachleuten zu vertrauen. Immerhin: Vor einem Jahr forderten die Ständige Konferenz der Kultusminister und die Westdeutsche Rektorenkonferenz die Verbände der an der Staatsprüfung beteiligten Hochschulfächer auf, sich über eine Rahmenordnung Gedanken zu machen, die den einzelnen Ländern Grundlage für neue Ordnungen sein können. Die Kommission für Studienangelegenheiten im Deutschen Germanisten-Verband machte sich daraufhin Gedanken und legte sie dem letzten Germanisten-Tag im Oktober 1967 vor. Auf dieser Konzeption beruht der detaillierte Vorschlag der Berliner Studienreform-Kommission, an der im übrigen Studenten, Professoren und akademischer Mittelbau zu gleichen Teilen mitwirkten.

Die Grundzüge der reformierten Prüfungsordnung sind: die Gliederung des Faches in drei Fachgebiete (deutsche Sprache, Literatur des Mittelalters, Literatur der Neuzeit) und die präzise Unterscheidung zwischen Deutsch als Haupt- und als Nebenfach.

So weit – so gut. Gewiß ließe sich über diesen oder jenen Punkt der vorgeschlagenen Neuordnung noch streiten; und man wird sich sicher noch weidlich streiten. Etwa darüber, daß ein Kandidat, der Deutsch als Hauptfach, dabei die Literatur des Mittelalters als erstes Nebengebiet hat, „auf Grund ausgedehnter Lektüre repräsentativer Texte“ einen Überblick über die Geschichte des frühen, hohen oder späten Mittelalters aufweisen muß – wobei die Betonung auf dem „oder“ liegt. Gewiß wäre auch zu fragen, ob in zukünftigen Prüfungsordnungen nicht auf die so beliebten dehnbaren Formulierungen wie „ausgedehnt“, „repräsentativ“, „Vertrautheit“ oder „Einblick“ verzichtet werden könnte zugunsten präziserer Beschreibung des Prüfungskanons.

Neu und erfreulich wäre auf jeden Fall, könnte man sich zu dieser oder einer ähnlichen Prüfungsordnung durchringen, daß die Wahl der Studienschwerpunkte dem Studenten selbst überlassen bleibt; daß außerdem die Prüfung stärker als bisher den Charakter eines Abschlußexamens bekommt, auch wenn sie in der Hand des zukünftigen staatlichen Dienstherrn der Lehramtsanwärter bleibt – denn eine Berufseingangsprüfung kann das fachgebundene Hochschulexamen ohnehin nicht sein.