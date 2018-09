Inhalt Seite 1 — Deutsche Fonds setzen auf Hausse Seite 2 Auf einer Seite lesen

Aus den neuesten Veröffentlichungen der deutschen Investment-Fonds sowie aus den Feststellungen ihrer Leiter geht eindeutig hervor: Es wird mit gewissen Vorbehalten mit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung an den deutschen Aktienmärkten gerechnet. Die Dresdner Bank drückt sich für ihre in der Deutschen Investment-Trust-Gesellschaft für Wertpapieranlagen mbH DIT, Frankfurt/Main, mit der für deutsche Kreditinstitute üblichen Vorsicht aus, wenn sie schreibt: „Angesichts der zu erwartenden wirtschaftlichen Belebung sind trotz der im abgelaufenen Jahr eingetretenen Kurssteigerungen in 1968 weitere Kursverbesserungen möglich.“

Inzwischen wissen wir, daß diese Prognose keineswegs gewagt war, denn in den ersten Wochen des Jahres ist die Hausse weitergegangen und trotz der in jüngster Zeit eingetretenen Rückschläge sind die Kurse am deutschen Aktienmarkt immer noch um einige Prozente höher als am Jahresschluß 1968. Unter Berücksichtigung der für die im Februar vorgenommenen Ausschüttungen reservierten Mittel verfügten die Fonds der Dresdner Bank am 29. Dezember 1967 über relativ geringe Barreserven, ein Zeichen für die „feste Stimmung“, mit der man ins neue Jahr gegangen ist.

Natürlich ist es möglich, daß in den ersten Januartagen in dem einen oder anderen Papier „Kasse“ gemacht worden ist, das heißt Kursgewinne realisiert worden sind. In größerem Umfang war das sicherlich nicht der Fall, denn auf der Pressekonferenz des DIT waren auch im Februar noch wieder optimistische Töne zu hören.

Die ADIG Allgemeine Deutsche Investment-GmbH, München/Düsseldorf, in der sich unter Beteiligung der Commerzbank zahlreiche in- und ausländische Banken (neu im Gesellschafterkreis die Deutsche Beamten-Versicherung) zusammengeschlossen haben, vermeidet in ihrem jetzt erschienenen Halbjahresbericht jede Prognose. Die Tatsache, daß die Fonds dieser Gruppe im letzten halben Jahr begonnen haben, ihre Barreserven, die im Juli 1967 auf ein bis drei Prozent abgesunken waren, wieder aufzufüllen, ist noch kein Beweis für eine zurückhaltendere Anlagepolitik. Die Fonds müssen im Laufe des Geschäftsjahres Barmittel für ihre Ausschüttungen ansammeln und damit Gelder zurückstellen. Beim Fonds „Tresora“, der auf Ausschüttungen verzichtet, betrugen die Barmittel am Jahresende nur 1,68 Prozent. Dieser geringe Satz drückt die Ansicht der Fondsverwalter vermutlich zuverlässiger aus als die 6,31 Prozent Barmittel beim Fonds Fondra.

Auch die Fonds der Deutschen Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt/Main, eine Gründung der deutschen Sparkassenorganisation, bauten 1967 ihre Barmittel weitgehend ab. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft, Dr. Johannes Mühl, glaubt, daß die Aussichten für die Kursentwicklung an den europäischen Börsen insgesamt günstig sind. Voraussetzung sei jedoch, daß keine außenpolitischen Ereignisse in dem zu erwartenden Börsensommer Schnee und Hagel bringen.

Aufmerken läßt in diesem Zusammenhang die Stellungnahme der holländischen Anlagegesellschaften Rolinco und Utilico (denen zusammen mit Robeco eine besonders glückliche Hand in der internationalen Anlagepolitik nachgesagt werden kann). Schon in den letzten Jahren der deutschen Baisse hatten die Holländer unermüdlich deutsche Aktien erworben, weil sie davon ausgingen, daß an den deutschen Börsen eines Tages wieder Erntezeit herrschen würde. Im Jahre 1967 hat dann Utilico (Fonds für Versorgungswerte) das deutsche Portefeuille durch Zukaufe kaum noch erhöht. „Seinen Anteil halten wir im Augenblick für angemessen, und die uns neu zugeflossenen Mittel haben wir in der Hauptsache in anderen Ländern angelegt, nämlich in den USA, den Niederländischen Antillen und in Kanada.“

Im Wachstumsfonds „Rolinco“ fanden nur noch Bayer und Hoechst durch Zukäufe die Aufmerksamkeit der Anlageexperten. Auf der anderen Seite wurden für 600 000 Mark (Nennwert) Aktien der Vereinigten Elektrizitätswerke Westfalen (VEW) abgestoßen. Das steht unzweifelhaft im Zusammenhang mit der wegen der eigensüchtigen Haltung des VEW-Großaktionärs (Stadt Dortmund) gescheiterten Kapitalerhöhung. Kommt es nämlich jetzt zu einer Kapitalerhöhung, bei der die kommunalen Aktionäre das Recht erhalten, ihre Bezugsrechte an der Börse veräußern zu dürfen, dann muß mit einem langandauernden Kursdruck auf die VEW-Aktien gerechnet werden. Solche Risiken will man in Rotterdam verständlicherweise nicht eingehen.