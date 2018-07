Daß plötzlich auch in der Bundesrepublik eine Sozialrevolutionär gesonnene Neue Linke auf den Plan getreten ist, die gleichwohl nicht „vom Osten gesteuert“ wird und für den verspießerten Sozialismus der Ostblockstaaten nur Verachtung bekundet; daß sich unerwartet als eine radikale Infragestellung der Gesellschaft präsentiert, was zunächst nichts weiter als eine gewisse Unzufriedenheit einiger respektloser Studenten mit ihren Hochschulen schien; daß für einen Nachmittag der Kurfürstendamm in ein Meer von rot-blauen Fahnen verwandelt werden konnte – die Gesellschaft hat es tief verstört. Selbst in den Kreisen, die nicht, wie ein großer Teil der Bevölkerung, einfach mit dem Ruf nach Polizeigewalt und Arbeitslagern reagiert haben, die anders als viele der Regierenden gemerkt haben, was da eigentlich los ist, hat die Auseinandersetzung mit den Zielvorstellungen, dem Begriffsnetz und den Axiomen der Revolutionäre kaum erst begonnen. Dafür sucht man sich ihrer Logik vorwiegend mit einem Repertoire ausweichender Argumente zu erwehren.

Eines der gängigsten ist der Hinweis auf die Jugendlichkeit der Protestbewegung: In diesem Alter sei man eben gern Hitzkopf und Idealist, später gebe sich das von allein. Ein Einwurf, der sachlich nicht nur nichts beweist oder entkräftet, sondern auch ein beträchtliches Quantum an arroganter Resignation enthält (wir haben uns kaputt machen lassen, euch wird es ebenso ergehen) und schließlich trügerisch sein könnte: Daß sich die heute protestierende Jugend morgen brav integriert, ist kein Naturgesetz, auf das man sich beruhigt verlassen könnte.

Eine beliebte zweite Ausflucht ist der Verweis darauf, daß es sich ja um nicht mehr als eine „kleine radikale Minderheit“ handele – in der Bundestagsdebatte um diese Frage wurde er in vielen Varianten durchgespielt. Zweifellos handelt es sich um eine Minderheit in der Gesamtbevölkerung; aber wie die von den Emnid-Instituten für den Spiegel durchgeführte Umfrage besonders deutlich zeigt, nach der 67 Prozent der jugendlichen insgesamt und sogar 74 Prozent der Studenten Proteste und Demonstrationen gutheißen, kann in der Jugend und vor allem an den Hochschulen von den Machenschaften einer winzigen Minderheit keineswegs mehr die Rede sein. Prognosen sind schwer möglich. Aber das blinde Vertrauen darauf, daß es bei der winzigen, leicht isolierbaren Minorität bleiben werde, ist so billig wie leichtfertig. Wer Trost in ihm sucht, könnte unsanft geweckt werden.

Ein drittes Argument, das sich zwar auch der Sache nicht direkt stellt, aber ihr sehr nahe kommt und nicht ernst genug genommen werden kann, ist die Befürchtung, daß die Aktivität der Neuen Linken letztlich der Rechten zugute kommen werde, daß sich links und rechts gegenseitig hochschaukeln und am Ende den Bürgerkrieg oder einen neuen offenen Faschismus produzieren. Nach Dutschkes Äußerungen auf dem Berliner Vietnam-Kongreß zu urteilen, weicht die Linke dieser Befürchtung durch Bagatellisierung aus. Daß die Weltgeschichte auf Seiten des Sozialismus sei, daß es darum wohl noch individuellen faschistischen Terror, aber keine faschistische Massenbewegung mehr geben könne, daß die NPD folglich nur einen „Mythos der Herrschenden“ darstelle, ist ein Axiom, auf das man sich ebensowenig verlassen sollte wie auf das andere Axiom von den Krisen, in die der Kapitalismus sich notwendig selber stürzen müsse.

Was, wenn sich diese Axiome doch als falsch erweisen? Wenn die, die die Menschen freier machen möchten, sie dadurch in neue Sklaverei führen? Welche Verantwortung!

Es wird Zeit, daß man sich der intellektuellen Herausforderung durch die Revolutionäre stellt, statt sie zu verharmlosen oder zu verteufeln; daß sie gezwungen werden, dafür zu arbeiten, daß ihre Aktivität, die ja gerade der Emanzipation dienen soll, nicht ungewollt schlimmste Repression, sei es auf ihrer, sei es auf der Gegenseite hervorbringt; daß man die abgebrochenen Gespräche wieder aufnimmt; und daß man sich zunächst einmal ohne Hysterie informiert.

Ein kleiner Beitrag zur Information soll die nüchterne Chronik der revolutionären Avantgarde sein, des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, die wir in dieser und der nächsten Ausgabe veröffentlichen. Dieter E. Zimmer