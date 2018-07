Etwa fünf Prozent der Berufstätigen in der Bundesrepublik, also rund eine Million Arbeitnehmer, interessieren sich für die Teilnahme an einem Bildungsurlaub. Fachleute für den Fernunterricht halten diese Schätzung der Gewerkschaften für erheblich zu niedrig. Ohne eine „Rationalisierung durch Fernunterrichtsmethoden“, so erklärt man, werde man bei der Organsiation des Bildungsurlaubs nicht auskommen können. o.