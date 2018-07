In Bonn weiß offenbar die rechte Hand wieder einmal nicht, was die linke tut. Während das Verteidigungsministerium bekanntgab, daß das amerikanisch-deutsche Projekt für ein Kampfflugzeug mit Kurz- und Senkrechtstart vorläufig ad acta gelegt wird, forderte der Verteidigungsausschuß des Bundestages fast zur gleichen Stunde, daß gerade diese technische Entwicklung in der deutschen Luftfahrtindustrie stärker gefördert werden soll.

Der Ausschuß hat seine Vorstellungen in einem Sieben-Punkte-Kommuniqué zusammengefaßt, das auch solche Binsenweisheiten enthält wie die Feststellung, daß für die Entwicklungs- und Produktionsaufgaben ein Basis-Programm für einen längeren Zeitraum aufgestellt werden müsse. Es ist traurig, daß das Ministerium sich das sagen lassen muß. Die Abgeordneten sind es aber offenbar leid, nur als Ja- oder Nein-Sager zu fungieren, und daher gewillt, die Dinge selbst in die Hände zu nehmen.

Der letzte Genie-Streich des Ministeriums ist jedenfalls dazu angetan, die Abgeordneten aufzuschrecken. Über eine Milliarde Mark sind bisher für die Entwicklung der Technik des Kurz- und Senkrechtstarts ausgegeben worden und haben der deutschen Luftfahrtindustrie auf diesem Gebiet eine führende Stellung verschafft. Für die nun geplante Entwicklung des „Neuen Kampfflugzeuges“ (NFK) soll jedoch auf diesen Erfahrungsschatz nicht zurückgegriffen werden. Fürwahr, das heißt haushalten. hm