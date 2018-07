Inhalt Seite 1 — Im Bunker sind die Tage länger Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gustav Adolf Henning

Fische empfinden elektrische Felder. Wasserflöhe nehmen Röntgenstrahlung wahr. Schnecken und Termiten haben einen Sinn für das irdische Magnetfeld. Und auch der Mensch ist für derlei exotische Sinnenqualität so unempfindsam nicht. Experimente des Rhythmenforschers Dr. Rüther Wever vom Max-Planck- – Institut für Verhaltensphysiologie (Seewiesen und Erling-Andechs) legen den Verdacht nahe, daß der Mensch ein „Empfänger“ ist für ein erst in den fünfziger Jahren entdecktes elektromagnetisches Erdfeld.

Nachdem Geophysiker festgestellt hatten, daß dieses elektromagnetische Feld – eine Wellenstrahlung von 10 Hertz – im Ablauf eines Erdentages Maximum und Minimum durchläuft, also einen „Tagesgang“ hat, war es für die Rhythmenforscher interessant zu prüfen, ob es vielleicht einen Einfluß hat auf des Menschen „innere Uhr“. Zwei unterirdische Bunker, spiegelbildlich zueinander, wurden gebaut, der eine mit mehreren Lagen einer Eisenummantelung gegen das 10-Hz-Feld abgeschirmt. Versuchspersonen zogen ein und lebten in ihrem Wohn-Schlaf-Raum unter konstanten Bedingungen, vor allem aber ohne Uhr, ganz der eigenen, inneren Periodik hingegeben.

Unter solchen Verhältnissen verfällt der Bunkermensch alsbald in einen innengebürtigen Trott, der nicht mehr genau vierundzwanzigstündig ist, sondern etwas länger, daher „circadiane Periodik“ (von circa dient, ungefähr ein Tag) genannt wird. An jedem Tag geht der Bunkermensch etwas später schlafen und steht etwas später auf. Und so verschiebt sich seine Periodik gegen die Normalzeit. Nach mehreren Bunkertagen zum Beispiel legt er sich mittags zur Ruhe, erwacht wieder und beginnt seinen Arbeitstag um Mitternacht.

Es verschiebt sich dabei aber nicht nur der Wechsel zwischen Aktivität und Ruhe, sondern es verschieben sich synchron damit auch die sogenannten vegetativen Funktionen, zum Beispiel die Arbeit der Nieren, Körpertemperatur-Maximum und -Minimum.

Jene Bunkermenschen nun, die zum Nachweis eher Wirkung des 10-Hz-Feldes auf die circadiane Periodik eingesetzt wurden, wußten nichts vom Sinn des Experiments, von der Abschirmung des einen Bunkers und auch nichts davon, daß dieser abgeschirmte Bunker mit einer Anlage ausgerüstet war, mit der ein künstliches elektrisches Wechselfeld von 10 Hz hergestellt werden konnte. Instrumente am Körper maßen die Temperatur. Die Daten wurden ebenso nach außen zu Registriergeräten geleitet, wie auch Schlaf- und Wachzeiten außerhalb des Bunkers kontrolliert und aufgezeichnet wurden.

Nach einwöchigem Aufenthalt im abgeschirmten Raum wurde in einer ersten Versuchsreihe das künstliche elektrische Feld für eine Woche eingeschaltet. Danach lebte die Versuchsperson Weder für eine Woche abgeschirmt. Das gesicherte Ergebnis aus zehn solchen Experimenten: Der menschliche Organismus reagiert auf ein elektrisches Wechselfeld von 10 Hz. Die aus Aktivität und Ruhezeit zusammengesetzte Periode war unter Abschirmung und ohne künstliches Feld im Durchschnitt 26,4 Stunden lang und verkürzte sich sofort nach dem Einschalten des Kunstfeldes (Mittel: 25,1 Stunden). Die Menschen unter dem Wechselfeld gingen also früher schlafen, standen weder früher auf. Ohne daß es ihnen bewußt geworden war, hatte sich ihr „subjektiver Tag“ beschleunigt.