Anders als in Westeuropa ist in verschiedenen Gegenden der Welt der „Lügendetektor“ gang und gäbe geworden. Und zwar wird er nicht nur in Zellen angewendet, wo gefangene Soldaten, politisch unsichere Kantonisten und vermeintliche Spione vernommen werden. Er wird, beispielsweise in Amerika, auch dann benutzt, wenn ein Mensch im öffentlichen oder privaten Leben auf eine Vertrauensstellung reflektiert. Freilich spricht man dann nicht vom „Lügendetektor“, sondern von einem „Polygraphen“.

Da es sich um den gleichen Apparat handelt, ist die Anwendung die gleiche.

Nachdem man dem Menschen, der getestet werden soll, erklärt hat, daß zwar er selber, nicht aber der Apparat lügen könne, schnallt man ihm um das Handgelenk ein Band für die Geräte, die den Pulsschlag und den Blutdruck prüfen, dito eins um die Brust für die Kontrolle der Atemzüge. Und damit auch das kontrolliert wird, was der Volksmund „Angstschweiß“ nennt, werden Elektroden an Händen und Fingern befestigt.

Noch ist der „Lügendetektor“ nicht eingeschaltet. Ein wichtiger Moment – nach allgemeiner Praxis. Denn jetzt trägt man dem angeschnallten Opfer die Fragen vor, die man ihm stellen und die er mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten wird. Manche bestehen darauf, daß er gleich seine Antworten gibt. Ob er ruhig ist oder aufgeregt, gefaßt oder nervös, das sagt schon der erste Eindruck. Die Unterschiede wird man gleich deutlicher sehen: „Lügendetektor einschalten!“

Auf einem Papier oder dergleichen Material zeichnen sich Kurven ab, während auf einem Tonband des Untersuchers Fragen und des Untersuchten „Ja“ und „Nein“ festgehalten werden. Schlägt die Kurve aus – aha!

Aha? – In Washington ist eine Kommission des Kongresses dabei zu prüfen, ob die x-beliebige Verwendung des „Polygraphen“ nicht verboten werden solle. Allerdings, und je eher desto besser! Denn die Anhörung (das Hearing) prominenter Ärzte, Psychologen, Juristen und Elektronik-Ingenieure überzeugte die Parlamentarier, daß Kurvenausschlag und Lüge durchaus nicht dasselbe sind.

Unter den vielen Möglichkeiten des Fehlschlusses sei beispielsweise nur eine erwähnt: Der Untersuchte glaubt, daß die Antwort auf eine bestimmte Frage den Untersuchenden vor allem wichtig sei oder daß sie ihm in diesem Punkte besonders mißtrauen. Schon schlägt die Kurve aus, da wir bei Ermangelung eines „Lügendetektors“ oder „Polygraphen“ in bestimmten Situationen noch erröten mußten. Und sahen wir jemanden plötzlich erröten, so war dies seit alters auf mehrere Möglichkeiten zurückzuführen: Nicht nur erglüht man vor Freude oder wird rot vor Zorn. Der Fall kann noch viel komplizierter sein. Beispiel: Der Sensible, der vor dem anderen errötet, weil er sich ertappt fühlt, ist fähig, genauso zu erröten, weil er fühlt, daß der andere glaubt, er habe ihn ertappt. Zwar mögen der altmodischen Methode des Errötens die Aufzeichnungen des „Polygraphen“ vorzuziehen sein – ein schöner, vielfältig anwendbarer Fortschritt. Aber hier wie dort bleibt es außerordentlich problematisch, Folgerungen zu ziehen.

Es ist zu hoffen, daß in Westeuropa der „Lügendetektor“ niemals eingeführt, auch nicht unter dem Namen „Polygraph“, und daß er in Amerika verboten oder in seiner Anwendung strikt eingeschränkt werde. Es gibt einen Glauben an Maschinen, der purer Aberglaube ist. Und genau so gefährlich!