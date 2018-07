Inhalt Seite 1 — Jupiter und der Ehekrüppel Seite 2 Auf einer Seite lesen

AMPHITRYON

Komödie von Peter Hacks

Deutsches Theater in Göttingen

Nachdem mehrere Stücke von Peter Hacks an westdeutschen Bühnen nachgeholt sind, zeigte Göttingen jetzt eine Uraufführung. Hacks’ „Amphitryon“ stellt sich bewußt in die Reihe Plautus – Molière – Dryden – Kleist, Der Ostberliner Autor gesteht, deren „Ergebnisse zu übernehmen“ und zu versuchen, „diese Vorzüge in einem Stück zu vereinigen“.

Durch dramaturgische Vereinfachung und mit Hilfe neuer Nebenmotive schürzt Hacks den kleistschen Knoten zugleich moderner und zeitloser: Liebe und Ehe werden schärfer miteinander konfrontiert. Zentralfigur wird Alkmene. Sie erkennt den Gott, der ihr beiwohnte, lange, bevor der sich selbst enthüllt. Angesichts dieser Frau wirken beide Männer komisch.

Getilgt hat Hacks die Parodie der herrschaftlichen Erlebnisse auf der Diener-Ebene, er strich die Figur der Charis, der Ehefrau des Sosias, erhöhte dafür den Sklaven Sosias zum Philosophen, wodurch Merkur, der die Gestalt des Sosias annehmen muß, trotz seiner Göttlichkeit in eine oft verlegene, jedenfalls komische Position gerät. Gott Jupiter darf zwar noch donnern, aber zeugt keinen Herakles mehr, als Liebender ist er „der vollkommene Mensch unter den wirklichen Leuten“. Amphitryon klagt: „Es ist von solchem Ernst die Welt beschaffen, daß nur ein Gott vermag, ein Mensch zu sein.“ Aber Jupiter belehrt ihn: „Du bist begrenzt. Doch seine Grenzen sehen, heißt schon, sie überschreiten... Nimm deine Mängel nicht als selbstverständlich.“