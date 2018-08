Inhalt Seite 1 — Königspfad durch die Einsamkeit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Stadt (und Land) der Superlative ist Kiruna in Lappland. Kiruna ist 13 000 Quadratkilometer groß, die flächengrößte Stadt der Erde. Über 2000 Seen, das höchste Bergmassiv Schwedens und eines der bekanntesten nordischen Skiparadiese gehören dazu. Das Raketenzeitalter brachte ein weiteres Kuriosum: Auf dem Boden von Kiruna wurde die erste europäische Abschußbasis ESRANGE für Höhenforschungsraketen errichtet. Bis zu Höhen von 250 Kilometern werden die Raketen in das Nordlicht gejagt, um fast 100 Kilometer von der Abschußstelle entfernt wieder aufzuschlagen – noch immer im Stadtgebiet von Kiruna.

Gut einen Tag dauert es von Stockholm, bis der Zug Kiruna C, das kleine Zentrum der Riesenstadt, erreicht, mit dem Flugzeug knapp vier Stunden. 20 000 der Einwohner konzentrieren sich dort, die restlichen 8000 leben verstreut auf einer Fläche von rund 180 Kilometer Länge und 75 Kilometer Breite. Weite Gebiete sind menschenleer. In Kiruna C endet die Autostraße, die die Stadt an die schwedischen Reichsstraßen anschließt. Zum Skiparadies am Torneträsk, dem größten der Seen von Kiruna, führt eine Landstraße. Die beste Verbindung bietet die berühmte Narvikbahn. In eineinhalb Stunden hält sie beim bekanntesten Wintersporthotel, der Turiststation Abisko“. Das kleine Charterflugzeug vom Flughafen Kiruna aus ist zwar teurer, nach gut einer halben Stunde Flugzeit setzt es den Reisenden dafür unmittelbar unterhalb des Sporthotels auf der meterstarken Eispiste oder auf der Wasserfläche des Torneträsk ab. Im knallroten Raupenfahrzeug wird er vom Hotel abgeholt.

Kiruna lohnt einen Aufenthalt. Es gibt eine Holzkirche im Stil einer Lappenbehausung und ein modernes Stadthaus. Die hypermoderne Sporthalle beherbergt (Schieß- und Bowlingbahnen, Gymnastik- und Mehrzweckhallen, Übertragungsanlage mit drahtlosen Mikrophonen) so ziemlich alles, was sich normalerweise eine Stadt mit der Einwohnerzahl Kirunas nicht leisten kann. Das Eisenerz verhalf Kiruna dazu.

In der Stadt mischen sich gelegentlich zu farbenfrohem Bild Lappen in ihren Trachten mit Mädchen im Minirock, trotz der Kälte. Kiruna liegt immerhin rund 150 Kilometer nördlich des Polarkreises. Die trockene Luft macht die Kälte erträglich, bereitet aber den Raketenexperten von ESRANGE Kummer. Wegen der statischen Aufladung darf man sich ihren Projektilen nur mit geerdeten Sockenhaltern nähern.

Für „Turiststation Abisko“ und einige andere Hotels am Torneträsk beginnt die Wintersaison am 1. März und dauert bis zum 10. Mai. Nach gut vier Wochen Pause fängt dann die Sommersaison an, die bis Ende September dauert. „Turiststation Abisko“ wird dann von Liebhabern unberührter Natur und einsamer Wanderungen bewohnt. In unmittelbarer Nähe beginnt ein weitverzweigtes Netz von Wanderpfaden mit Gebirgsstationen und Hütten des schwedischen Touristenvereins. In Abisko beginnt auch der „Kungsieden“, der Königspfad, der durch etwa 430 Kilometer Einöde Lapplands bis nach Ammannäss führt.

„Turiststation Abisko“ ist mehr als ein Hotel. Im Hauptgebäude gibt es Duschen, Bad und Sauna, Fernsehraum und Hobbyzimmer. In den Nebengebäuden, Übernachtungshütten und einer kompletten Hüttenstadt fehlt jeglicher Komfort. Apres-Ski-Rummel gibt es in Abisko nicht.

Bergführer und Skilehrer gibt es ebenso wie Slalombahnen, Abfahrtshänge und einen Lift auf den 900 Meter hohen Nuolja, auch einen Arzt und einen Lawinenhund. Für den Urlauber wird es zuerst etwas ungewohnt sein, daß er sich beim Essen selbst bedienen muß, dafür darf er sich an geräuchertem Rentier- und Bärenfleisch und den verführerischen Fischspezialitäten des Nordens sattessen. Die Bewohner der 29 Bauten umfassenden Hüttenstadt und der Hütten können sich, auch selbst verpflegen.