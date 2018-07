Alle Platze sind gleich lang, und dasselbe gilt entsprechend für Knurkse, Müffs und Brekus.

Wenn ein Flatz so lang ist wie zwei Knurkse und ein halber Flatz, und wenn ein Müff so lang ist wie zwei Platze und ein halbes Müff, und wenn ein Breku so lang ist wie zwei Müffs und ein halbes Breku – wie viele Knurkse lang ist dann ein halbes Breku? (Auflösung in der nächsten Ausgabe.)

Lösung der vorigen Logelei: Der Forscher wird Herrn Gusi auswählen, denn Guts ist Abianer, während die anderen drei Herren aus Bebi stammen.