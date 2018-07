Für den Autofahrer ist es ein ungewohnter Genuß: Der Transeuropa-Expreß „Saphir“ verläßt um 10.52 Uhr den Kölner Hauptbahnhof, und um 13.14 Uhr steht man schon auf dem Bahnhof Bruxelles-Midi. Nach einer kleinen Kaffeepause im Wartesaal besteigt der Wochenendurlauber um 14 Uhr den Zug nach Ostende und ist bereits 15.13 Uhr am Ziel. Nach einem guten Mittagessen im Speisewagen gelobt er, der Werbung der Deutschen Bundesbahn in Zukunft mehr Aufmerksamkeit zu schenken, um dann bei nächster Gelegenheit doch wieder ins Auto zu steigen.

Die Hotelfront am Strande von Ostende ist auch bei wolkenverhangenem Himmel, stürmischer See und leergefegter Promenade imposant. Die verblichene Pracht des Hotels nimmt man gern in Kauf für den Blick aufs Meer. Selbst die altmodischen, hochbeinigen Betten entpuppen sich als leidlich komfortable Möbel. Sogar ein von den meisten Hotels ignorierter Einmeterneunzig-Mann hat ausreichend Platz. Zufrieden hingestreckt, genießt der Gast durch das offene Fenster den beruhigenden Rhythmus des Meeres und beschäftigt sich in Gedanken mit den zu erwartenden kulinarischen Genüssen.

Für Feinschmecker hält das belgische Verkehrsamt in Düsseldorf die „Ostend-News“ bereit, dem das „Menü nach Maß“ die Zunge wässerig macht. Um halb acht ist es dann soweit. Dem festlichen Menü entsprechend, in Abendkleidung, begibt man sich in den Casino-Kursaal. Die fehlende Sonne draußen versuchen die aufgespannten und angestrahlten Sonnenschirme über den Tischen drinnen zu ersetzen. Wenn sie auch nicht wärmen, das Licht stimmt heiter. Zwei Stunden wird diniert.

Überflüssiges Geld wird man anschließend im Spielkasino los. Offensichtlich bauen die Veranstalter fest auf seine Anziehungskraft. Die Gewinne sind einkalkuliert, anders wären die Preise für ein gastronomisches Wochenende in Ostende kaum möglich. Es kostet für zwei Personen 75 Mark. Eingeschlossen im Preis sind: Das Abend-Menü, die Übernachtung und das Frühstück, einschließlich Bedienung.

Am Sonntagmorgen ab neun Uhr kann man die Sünden des Abends im Thermalbad wieder abarbeiten. Anschließend empfiehlt sich ein Abstecher ins 15 Minuten entfernte Brügge. Auch im Winter ist die Fahrt auf den Brügger Kanälen reizvoll. Zum Aufwärmen lockt das vornehme Restaurant „Duc de Bourgogne“, dessen Adresse man sich sogleich für ein späteres Wochenende in Brügge ins Notizbuch schreibt. Der Komfort seiner Hotelbetten muß freilich auch bezahlt werden. (Doppelzimmer mit Frühstück, Bedienung eingeschlossen, 50 bis 65 Mark.) Wer früh genug aufgestanden ist und schon das Mittagessen in Brügge einnehmen möchte, sollte sich einen Platz auf dem im Kanal schwimmenden Restaurant „De Barge“ reservieren lassen.

Um 15.07 Uhr steigt man dann in Brügge wieder in den Zug, erreicht um 17.05 Uhr den TEE in Brüssel und ist um 19.28 Uhr wieder in Köln. (Preis der Bahnfahrt Köln–Ostende und zurück 1. Klasse mit TEE-Zuschlag 209 Mark.) Wer das Wochenende auf „72 Stunden Entspannung an der See“ ausdehnen möchte, kann dies bereits bei der Anmeldung vermerken. Jede weitere Übernachtung mit Frühstück kostet für zwei Personen 35 Mark. F. R.