Die politische Funktion der christlichen Predigt

Von II. W. Bartsch

Wilhelm Pressel: „Die Kriegspredigt 1914 bis 1918 in der evangelischen Kirche Deutschlands, Arbeiten zur Pastoraltheologie“; Band 5, Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen. 1967. 379 Seiten, 24,– DM.

Diese theologische Analyse von Kriegspredigten ist ein verblüffendes Zeugnis für die Naivität, in der jene nationale Frömmigkeit sich aussprach, der unsere Väter huldigten. Man ist nur zu leicht geneigt, eine Blütenlese zusammenzustellen, um sich aus dem Abstand von fünfzig Jahren über diese simple Gleichsetzung des „Geistes von 1914“ mit dem Heiligen Geist lustig zu machen. Daß uns jedoch die prominentesten Namen aus Kirche und Theologie jener Zeit in der Sammlung begegnen, sollte vor einer vorschnellen Aburteilung warnen.

Wenn der frühere Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche, Bischof Otto Dibelius, dem Verfasser das Recht zur Kritik grundsätzlich bestritt, so mag die Furcht vor einem solchen unberechtigten Urteil aus der gesicherten theologischen Position heute verständlich sein. Es erscheint allerdings als übertriebene Vorsicht, wenn der Verfasser die notwendige Zurückhaltung bei solchen Urteilen damit begründet, „daß das Verhältnis der öffentlichen Meinung, der Kirchen und der Theologie zu Vaterland und Staat, zur Ökumene, zu Monarchie und Demokratie heute in Deutschland ein grundlegend anderes ist als in der Zeit vor 1918“. Ist es das wirklich auch für die Kirche?

Hüterin der Ordnung

Es könnte vielmehr trotz aller Unterschiede in der Diktion und trotz des Verlustes der Naivität in der Struktur das Verhältnis der Kirche zu jenen Größen Vaterland, Staat, Krieg einerseits und Demokratie andererseits durchaus das gleiche geblieben sein. Wo sollte der Bruch erfolgt sein? Er geschah sicher nicht 1918, wie das Buch selbst erweist, wenn es etwa die Selbstdarstellung des Hofpredigers B. Doehring aus dem Jahre 1952 zitiert, in der nichts von Wandel und Umkehr zu spüren ist. Die Aktualität des Buches erwächst gerade aus der Tatsache, daß jene Predigten heute durchaus in abgewandelter Form möglich sind, daß die landläufige Predigt jener Kriegsjahre sich bis heute in ihrer Grundstruktur keineswegs geändert hat. Die Funktion der Kirche und ihrer Predigt, Hüterin der bestehenden Ordnung zu sein, dieser Ordnung die ideologische Begründung zu liefern, hat sich bis heute nicht geändert.