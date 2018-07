Von Erwin Kania

Der Autor dieses Artikels ist Lehrer an einem Fernlehrinstitut

Schon acht Monate nach Beginn des Fernlehrganges wurde ich ins Angestelltenverhältnis übernommen.“ – „... inzwischen sind mir drei Abteilungen zugeteilt worden, und mein Einkommen beträgt 1600 Mark.“ – „Sobald ich meinen Fernlehrgang mit Erfolg absolviert habe, werde ich von der Deutschen Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt als geprüfter Techniker anerkannt und entsprechend besoldet...“

Das sind Auszüge aus Briefen von Fernschülern an ihren Fernlehrer. Doch bis zur schlichten Erfolgsmeldung dieser Art ist der Weg des Fernschülers vom Abschluß eines Studienvertrages, wie die meisten Fernlehrinstitute ein wenig hochtrabend das Papier benennen, in dem Rechte und Pflichten der Vertragspartner fixiert sind, nicht ohne Probleme.

Schon im Anfangsstadium, also bei der Auswahl des Lehrganges, ist der Adept in den meisten Fällen auf die Hilfe eines fach- und sachkundigen Beraters angewiesen. Der Tisch, den die privaten und verbandlichen Fernlehrinstitute dem potentiellen Fernschüler heute in der Bundesrepublik gedeckt haben, ist so reichhaltig (es gibt Kataloge, die mehr als 200 Kurse anbieten), daß selbst einem Interessenten mit fest umrissener Vorstellung über seine Ausbildung oder Fortbildung die Wahl schwerfällt. Werbemethoden, wie sie nun einmal auf dem freien Markt üblich sind, machen die Wahl des richtigen Lehrganges nicht leichter. Seriöse Institute wissen das und beschäftigen Psychologen als Berater.

Ein solches Verfahren beweist nicht nur Verantwortungsbewußtsein, es beweist auch kommerzielle Weitsicht. Ein Fernschüler, der einen falschen Lehrgang belegt hat, beansprucht nicht selten Lehrgangsleiter, Korrektoren und Korrespondenten in unzumutbarem Maße, er verursachte auch dem – nach ökonomischen Gesichtspunkten arbeitende – Lehrinstitut hohe Kosten: die Rentabilität sänke, es würden weniger gut qualifizierte – sprich: billigere – Autoren und Lehrkräfte engagiert, die Qualität des Lehrmaterials litte, kurz: der Lehrgangserfolg für den Fernschüler wäre in Frage gestellt.

Wenn der Fernschüler sich entscheiden muß, wem er sich für die nächsten Monate und Jahre anvertraut, wird er also gut daran tun, sich auch über die Lehreinrichtungen, über Größe und Zusammensetzung des Lehrkörpers zu informieren. Es ist nun einmal so, daß sich nur Institute, die ökonomisch gesund sind, einen wissenschaftlichen Beirat leisten können, in dem namhafte Erziehungswissenschaftler und Professoren die Qualität des Lehrmaterials und die Lehrmethoden überwachen und verbessern.