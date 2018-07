Inhalt Seite 1 — Wasserburgen mit Speisekarte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nirgendwo gibt es so viele Wasserburgen wie im Münsterland. Viele der alten Burgen und Schlösser sind noch von den Nachkommen der Erbauer bewohnt. Sie haben von Jahr zu Jahr mehr Schwierigkeiten, die alte Pracht zu bewahren. Die Landwirtschaft und auch die Forstwirtschaft bringen nicht mehr genügend Gewinn, um die enormen Unterhalts- und Restaurierungskosten aufzubringen. Die Mittel des Landeskonservators verteilen sich in zu viele Töpfe. Immer mehr Schloßherren erschließen sich neue Einnahmequellen.

Ich habe mich für eine spätwinterliche Reise durchs Münsterland im neuen Schloßhotel „Hohenfeld“ einquartiert (sechs Kilometer vor Münster): der ideale Ausgangspunkt für Tagestouren zu westfälischen Wasserburgen und -schlössern. In Hohenfels erinnert nur der Name „Schloßhotel“ noch daran, daß hier einmal ein Jagdschloß der Freiherrn von Olfers stand. Aber es war nicht schade um den 1850 errichteten und durch die Nachkriegswirren arg in Mitleidenschaft gezogenen Bau. Was des Aufhebens wert war, findet sich im Hotel wieder: alte Bilder, Kamine.

Man ißt preiswert und gut: Tellergerichte bis 3,80 Mark in der rustikalen Gaststube; Mahlzeit ab 4,50 Mark im Speisesaal. Die Forellen kommen aus dem Forellenteich im Park, das Wild liefert der Baron aus seiner Jagd. Die Zimmer, durchweg mit Bad und WC, sind nicht groß, aber geschmackvoll eingerichtet. (Einzelzimmer 16 Mark, Doppelzimmer 26 Mark). Das Frühstück für 3,50 Mark – ein gekochtes Ei, westfälischer Schinken und Hausmacher-Wurst.

Eine Bar ist im Landkreis Münster noch mit dem Geruch der Sünde behaftet. Deshalb wollen die Volksvertreter dem Baron von Kerckerrinck zur Borg die Konzession für seine neue Schloßbar keinesfalls über zwölf Uhr hinaus verlängern. Der Baron wird deshalb seine Bemühungen vorerst in eine andere Richtung lenken: Das Generalvikariat in Münster soll die Erlaubnis geben, daß in der kleinen ehemaligen Schloßkapelle Brautpaare getraut werden dürfen, die beim ersten Schritt ins gemeinsame Leben höfischen Glanz nicht vermissen möchten. Für sie werden im Speisesaal bald auch achtzehnkarätige Goldbestecke aufliegen.

Die erste Burgenroute führt nach Haus Raschhaus, in dem Annette von Droste zu Hülshoff seit 1826 wohnte und dichtete. Ein paar Kilometer weiter ihr Geburtshaus: Haus Hülshoff (an der Strecke Münster-Roxel-Havixbeck). Die jetzige Hausherrin öffnet selbst und führt den Gast durch die Räume. Im Burgkeller gibt es eine reichhaltige Speisekarte (Menüs zwischen 4,50 und acht Mark). Auch hier Hochzeiten in der Schloßkapelle.

Auf der insgesamt 79 Kilometer langen Route liegen außerdem: Haus Stapel, Schloß Havixbeck, Schloß Darfeld, Haus Alts und Schloß Burgsteinfurt.

Am zweiten Tag geht die Fahrt an Hülshoff und Havixbeck vorbei nach Schloß Velen. Reizvoll ist hier nur noch das Äußere. Seit ein Brand das Treppenhaus und den Festsaal zerstörte und der Zoll das Schloß als Ausbildungsstätte benutzt, schaut man besser nicht hinein. Ähnliches gilt auch für Schloß Gemen, heute Jugendheim der katholischen Jugend. Zehn Kilometer weiter liegt Schloß Raesfeld, 1951 renoviert und seitdem Bildungsstätte des rheinisch-westfälischen Handwerks. Der Bürgermeister des Ortes gewährt sachkundige Führung. Der Schloßkeller ist jedermann zugänglich (ganzjährig geöffnet, reichhaltige Speisekarte). Im Rittersaal wird nur für Hochzeitsgesellschaften gedeckt, gelegentlich auch einmal für eine Konferenz oder eine Industrieeinladung. Die Übernachtung in einem zum Schloß gehörenden Gebäude ist nicht besonders zu empfehlen.