Zwischen André Malraux und der alten und neuen Avantgarde des französischen Films ist eine Fehde ausgebrochen, in deren Lärm eine Frage keine Antwort mehr findet: ob de Gaulles Kulturminister sie provozierte oder ob er von ihr überrascht wurde. Jedenfalls ist er inzwischen so sehr der zweite Mittelpunkt der Auseinandersetzung geworden, daß nur aufgestauter Ärger das Ausmaß der Vorwürfe erklären kann.

Es geht um die Cinematheque, die wesentlich mehr ist als ein Museum der Filmkunst, weil ihr Begründer und langjähriger Leiter, Henri Langlois, die seltene Gabe besaß, die Schätze der Vergangenheit denen ans Herz zu legen, die daraus neue künstlerische Möglichkeiten für die Zukunft schöpften. Sie dankten ihm die Hilfe, mit denen er ihre ersten Schritte zum Ruhm begleitete, indem sie seine Schätze durch Schenkungen vermehrten, die bald selbst wieder zur Filmgeschichte gehörten. So entstand eine ungewöhnlich lebendige Sammlung, und aus dem Namen Langlois wurde, jedenfalls jetzt, als man ihn auf administrativem Wege der Vergessenheit überantworten wollte, ein Mythos.

Folgendes ist passiert: Das Ministerium für die kulturellen Angelegenheiten verfügte eine Verwaltungsreform der Cinematheque Française, gab ihr einen neuen künstlerischen und einen administrativen Leiter und bugsierte Langlois in den Verwaltungsrat, wo er von der praktischen Arbeit weit entfernt ist. Begründung: Die Organisation sei Langlois über den Kopf gewachsen, die Verwaltung sei schlecht gewesen, sie könne rentabler sein. Die Cinematheque bespielte tatsächlich mit ihren annähernd 50 000 Filmen zwei Säle – und daß sie durchweg zu 45 Prozent besetzt waren, wird heute mit Recht von den Verteidigern Langlois’ zu seinen Verdiensten gerechnet.

Langlois’ Verteidiger, an deren Spitze Namen wie Godard, Truffaut, Chabrol stehen, haben mit Kundgebungen, Aufrufen und mit der Gründung eines „Widerstandskomitees“ geantwortet, das sich die Bezeichnung „Kinder der Cinematheque“ zulegte. Sie machen dem Ministerium unter anderem das Recht streitig, durch einen Verwaltungsakt über die Cinematheque zu verfügen, die als private Gesellschaft gegründet wurde und nur wegen ihrer Bedeutung und wegen der Zuschüsse, die sie darum erhielt, unter behördlichen Einfluß kam.

Der Kampf für die Reintegrierung von Langlois wird auch von ausländischen Filmkünstlern unterstützt. Chaplin, Rosselini, Antonioni, Lang und andere schlossen sich der Boykottdrohung der französischen Regisseure an. Die Vorwürfe, die jetzt an Malraux selbst gerichtet werden, arbeiten mit der Unterstellung, die Cinematheque solle vom Gaullismus „kolonisiert“ werden. Es ist das erste Mal, daß Malraux der Vorwurf der „Gleichschaltung“ gemacht wird. Man sollte es vorerst noch der Aufregung des Augenblicks zuschreiben, daß der Verdacht aufkam, Langlois müsse gehen, weil er in seiner Cinematheque keine Tabus anerkannte, sondern immer bereit war, alles zu zeigen, was seine Sammlung enthielt.

Ein Einlenken Malraux’ scheint sich inzwischen anzukündigen: Auf Langlois’ Mitarbeit soll nicht verzichtet werden. Ernst Weisenfeld