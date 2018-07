Aktionäre des Volkswagenwerks, die ihre Papiere mit Sozialrabatt erworben haben, und Aktionäre der Veba, die ihre Papiere während der Zeichnungsaktion zugeteilt erhielten, sind auch mit den ihnen in den Kalenderjahren 1968 bis 1970 zufließenden Dividenden der beiden Unternehmen von der Kapitalertragsteuer frei. Voraussetzung ist jedoch, daß die Aktien seit ihrer Zuteilung ununterbrochen in dem Depot einer Bank gelegen haben und zwischenzeitlich keine Änderung in der Person des Depotinhabers eingetreten ist.

Das im Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung angekündigte Projekt von öffentlichen Sparbriefen wird zur Zeit noch geprüft. Seine Verwirklichung steht noch keineswegs fest. Der parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Albert Leicht, versichert, daß keine Lösung in Kraft gesetzt werden soü, welche die private Spartätigkeit und die private Kapitalbildung zugunsten der öffentlichen Hand einschränkt. Der Streit über die Zweckmäßigkeit der von den deutschen Kreditinstituten ausgegebenen Scheckkarten hält an. Um diesen Karten zum Durchbruch zu verhelfen, haben einige Banken Prämiensysteme für ihre Angestellten eingeführt. Bezahlt wird die Aktion zum größten Teil aus dem Verkauf der Scheckkarten an die Kundschaft. Einige Institute fordern je Karte 3 Mark, andere machen es umsonst.

Die Gerüchte über Kapitalerhöhungen bei den Banken haben sich in den letzten Tagen verdichtet. Obwohl die Commerzbank erst im vergangenen Jahr ihr Kapital im Verhältnis 9:1 aufgestockt hat, hält man auch in diesem Jahr junge Aktien für möglich. Natürlich zum Ausgabekurs von 100 Prozent. Letzte Entscheidung am 4. April. Dann tagt auch der Aufsichtsrat der Deutschen Bank. In Börsenkreisen hält man bei diesem Institut eine Kapitalerhöhung im Verhältnis 8:1 zu 100 Prozent für wahrscheinlich. Auf diese Weise soll den Aktionären ein Äquivalent für die Nichtweitergabe der rückerstatteten Zweigstellensteuer geboten werden. Bei der Dresdner Bank wird an der Börse mehr auf einen Bonus (Gewinn aus dem verkauften Paket an der Chemie Verwaltung) als auf ein Bezugsrecht spekuliert. Die späte Einberufung der Aufsichtsrätssitzung zum 22. April deutet darauf hin, daß man sich unter Umständen von den Entschlüssen der beiden anderen Großbanken leiten lassen will.

Die Nachfrage nach Hypotheken ist reger geworden. Da aber gleichzeitig keine Besserung am Rentenmarkt eingetreten ist, haben sich nach Ansicht der Reaikreditinstitute die Aussichten auf billigere Hypotheken wieder verschlechtert. Sparkassen bieten zur Zeit Hypotheken für den Wohnungsbau zu einem Zinssatz von 6Va Prozent bei Auszahlungskursen um 96 Prozent und zu eirem Zinssatz von 7 Prozent zu 100 Prozent an. Von den Hypothekenbanken werden gegenwärtig siebenprozentige Hypotheken zum Auszahlungskurs von 93 bis 94 offeriert. Auf Wunsch ist eine Strekkung des Auszahlungskurses auf 100 Prozent durch Gewährung eines Tilgungsstreckungsdarlehens möglich.

Weder die Bundesbank noch die Bundesregierung würden heute für die Beibehaltung der Kuponsteuer auf den Rentenbesitz von "Gebietsfremden" auf die Barrikaden gehen. Aber nur eine Minderheit ist für ihre sofortige Abschaffung. Hauptargument: Die beabsichtigte Harmonisierung der Quelienbesteuerung von Kapitalerträgen innerhalb der EWG. Es würde nur unnütz Unrghe schaffen — so wird angeführt —, wenn die 25prozentige Kuponsteuer jetzt abgeschafft wird und ein Jahr später im neuen Gewand und zu einem Satz von vielleicht 15 Prozent zurückkehrt.