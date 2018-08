Mit England brüten

Der französische Wissenschaftsminister hat als ersten Schritt für die Aufnahme Englands in die EWG eine enge Zusammenarbeit auf technologischem Gebiet vorgeschlagen. Für eine Beteiligung der Engländer bietet sich an: Der von Frankreich gewünschte Bau einer Isotopentrennanlage, um in der Uranversorgung von den USA unabhängig zu werden, und die Entwicklung eines europäischen Brutreaktors.

Hessen-Vorschlag

Neue Vorschläge zur Gemeindefinanzreform, die den Gemeinden schon 1969 Mehreinnahmen von zwei Milliarden Mark sichern sollen, hat der hessische Finanzminister gemacht. Die drei Punkte des Sofortprogramms: Anteil von drei Pfennig je Liter aus der Mineralölsteuererhöhung und weitere 650 Millionen Mark aus dieser Steuer ab 1969 sowie Senkung des Bundesanteils an der Einkommen- und Körperschaftsteuer auf 35 Prozent ab 1969.

Kritik an Strauß

Im Finanzausschuß des Bundestages haben die Sozialdemokraten den Subventionsbericht des Finanzministeriums kritisiert. Vorschläge zum Abbau von Steuervergünstigungen und Finanzhilfen fehlten völlig.

Berlin-Hilfe bleibt