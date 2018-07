Die Zahl der Fluggäste auf den zehn deutschen Verkehrsflughäfen hat sich in den zehn Jahren von 1957 bis 1966 mehr als vervierfacht. 1966 wurden insgesamt 16,8 Millionen Passagiere gezählt. Die Schätzungen für die kommenden Jahre: 1972 zwischen 35 und 39 Millionen, 1977 zwischen 58 und 71 Millionen Passagiere. Zum Ausbau der Flughäfen wurden in den vergangenen zwölf Jahren 102 Milliarden Mark ausgegeben. Die Investitionen werden in den nächsten Jahren außerordentlich steigen. Die Arbeitsgemeinschaft deutscher Verkehrsflughäfen schätzt: bis 1977 Erweiterungen für über fünf Milliarden Mark.