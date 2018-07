Von Glenn T. Seaborg

Wir brauchen einen Computer, der uns sagt, wohin uns alle anderen Computer führen. Wir haben Computer, die Firmengehälter ausrechnen, das Steueraufkommen einer Nation untersuchen, Krankheiten diagnostizieren, die neue Produkte zu entwerfen, herzustellen und zu verkaufen helfen, Luft- und Autoverkehr kontrollieren, Bäckereien dirigieren, Personal einstellen und entlassen, lesen und schreiben, lernen und lehren. Aber der Computer, der die Bedeutung dieser Entwicklung abschätzen kann, muß noch gebaut und programmiert werden.

Es ist eine unglaublich schwierige Aufgabe. Das höchste Potential des Computers, stellt uns vor Fragen, die uns seit Jahrhunderten geläufig sind, die wir aber nie vollständig zu beantworten brauchten. Die Kybernetik gibt uns neue Freiheiten und bürdet uns zugleich riesige Verantwortung auf, die zum Verlust fast jeglicher Freiheit führen kann, wenn wir nicht entsprechend Vorsorge treffen. Ich möchte einige Gedanken darüber vortragen, wie der Computer unsere Zukunft gestalten könnte, und etwas über die Ideen und Alternativen sagen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, wenn wir die Zukunft beherrschen wollen.

Zunächst glaube ich, daß die Kybernetik – die vollständige Anwendung computer-ähnlicher Ausrüstung auf industriellem, wirtschaftlichem und sozialem Gebiet – einen Quantensprung in der Entwicklung des Menschen bedeutet. Die industrielle Revolution vervielfachte (und ersetzte in weitem Maße) den menschlichen Muskel als Produktivkraft. In den Vereinigten Staaten wird heute nur noch der Bruchteil von einem Prozent der Produktionskraft von Menschen oder Tieren geleistet. Aus der wissenschaftlichen Revolution der letzten Jahrzehnte ist die „kybernetische Revolution“ hervorgegangen. Sie steckt noch in den Kinderschuhen.

Ich greife aus dem kommenden kybernetischen Jahrhundert ein paar zufällige Szenen heraus, die einige, bezeichnende Folgerungen enthalten. Ich möchte mich nicht für die Genauigkeit dieser Voraussagen verbürgen oder das Jahr voraussagen, in dem sie möglicherweise eintreten werden. Aber vielleicht können Sie sich selbst in eine dieser drei Situationen versetzen:

Der perfekte Service

Situation Nr. 1: Sie sind per Flugzeug auf einer Geschäftsreise. In ihrem Zielort können Sie ein paar Stunden erübrigen, um einen alten Freund zu besuchen. Im Flughafen mieten Sie einen Wagen oder ein anderes Fortbewegungsmittel. Die Prozedur ist einfach. Sie stecken einen Personalausweis mit Ihrer Bankkontonummer und einen Mikrofilm mit Ihren Fingerabdrücken in einen Schlitz. Die Finger Ihrer freien Hand halten Sie über eine flache, harmlos aussehende Platte. In Sekunden sind Sie als Besitzer des Ausweises identifiziert, und Ihr Kredit ist überprüft worden. Die Schlüssel des Mietwagens werden freigegeben – schon sind Sie unterwegs.