In der Bundesrepublik stehen neue Tarif auseinandersetzungen vor der Tür. Noch sind die Gewerkschaften zurückhaltend; werden sie ihren Kurs beibehalten oder ihre Forderungen hochschrauben?

Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände rüsten zur Lohnrunde 1968. Es wird die seit langem interessanteste Auseinandersetzung zwischen den Sozialpartnern werden.

In den nächsten Wochen wird nicht nur die konzertierte Aktion ihre „Bewährungsprobe“ ablegen müssen; die bevorstehende lohnpolitische Weichenstellung wird auch zu einem guten Teil darüber entscheiden, ob der von Bundeswirtschaftsminister Schiller anvisierte „Aufschwung nach Maß“ gelingt oder möglicherweise in einem Fiasko endet.

Bei der großen Bedeutung der Lohnbewegungen dieses Jahres ist es um so erfreulicher, daß die sogenannten „Spitzengespräche“, mit denen die Führungsgremien der für die Lohnentwicklung wichtigsten Wirtschaftszweige in den letzten Tagen erste Tuchfühlung aufgenommen haben, ein relativ positives Ergebnis hatten.

Nicht nur in der Bauwirtschaft, sondern auch – und sogar in der Metallindustrie wurde man sich gleich im ersten Anlauf über ein ganzes Bündel von Grundsatzfragen einig. Nur in der chemischen Industrie deuten sich größere Konflikte an.

Der einigen Optimismus rechtfertigende ruhige Start der Lohnrunde 1968 ist um so bemerkenswerter, als sich die Gewerkschaften mit einem Minimum an greifbaren Erfolgen werden zufriedengeben müssen.

– Nach der Zielprojektion des Bundeswirtschaftsministers besteht für die Erhöhung der tariflichen Stundenverdienste in diesem Jahr ein Spielraum von 4 bis 5 Prozent. Wenn die Sozialpartner sich bei den kommenden Lohnverhandlungen an diese „Lohnleitlinie“ halten, dann wird sich das Bruttoeinkommen der Arbeitnehmer im Jahre 1968 um 4,7 Prozent, das Nettoeinkommen (also abzüglich höherer Steuern und Sozialversicherungsbeiträge) um 3,3 Prozent erhöhen.