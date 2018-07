Inhalt Seite 1 — Baentsch besorgt alles Seite 2 Auf einer Seite lesen

Rolf Baentseh ist Immobilienmakler in Düsseldorf und Mitglied des Rings Deutscher Makler. Seine Anzeigen werben mit dem Wort "Spanien".

Wer sich darum bemüht, erhält per Post einen üppigen Katalog, dessen Druck — in einer Auflage von 10 000 Stück — 20 000 Mark kostete. Herausgeber des Hochglanz Prospektbuchs ist die Firma Transland Immobilien GmbH, Gesellschaft für Auslandsbesitz "Früher hieß meine Firma schlicht Baentseh Immobilien Büro", sagt der 34jährige TranslandChef "Dann aberschossen so viele Ferienhausunternehmungen mit klingenden Namen aus dem Boden, und ich dachte mir, das kannst du auch " Die Transland GmbH hat ein Stammkapital von 20 000 Mark, das zu 99 Prozent bei Baentseh liegt. Angeboten werden keineswegs nur Eigentumswohnungen mit und ohne Garantie Rendite, sondern auch Grundstücke, billige Ferienbungalows und Luxusvillen. Die Häuser sind leer oder möbliert, mit oder ohne Grundstück — ganz nach Wunsch.

Gemeinsam haben die TranslandObjekte die Lage: Sie befinden sich alle an der spanischen Costa Dorada, vorwiegend in dem 9 Kilometer südlich von Tarragona gelegenen Salou, und im nicht weit davon entfernten Cambrils. Billigstes Objekt ist zur Zeit eine EinzimmerEigentumswohnung für 11 500 Mark auf der Rückseite des Cap Salou in einem fünfstöckigen Hochhaus. Teuerstes der insgesamt etwa 150 Transland Angebote ist ein villenähnlicher Bungalow für 58 000 Mark. Hinzu kommt jeweils die Maklerprovision für Baentseh: 5 Prozent der Kaufvertragssumme bei Objekten bis zu 30 000 Mark. Bei teureren Häusern braucht man nur 3 Prozent zu blechen, bei einer Mindestprovision von 1500 Mark.

Baentseh arbeitet mit mehreren spanischen Bauunternehmern zusammen. Sie bieten ihm ihre fertigen Häuser und Appartements zum Vermakeln an. Einige dieser Firmen arbeiten so eng mit Transland zusammen, daß sie sich in ihren Bauplänen genau nach den Angaben des Firmenchfefs — der selbst kaum Kapital in sein Geschäft zu investieren brauchte — richten "Die Deutschen sind mit viel weniger Komfort zufrieden als die Spanier", sagt Baentseh.

Baentseh besorgt alles. Er erfüllt Sonderwünsche. Die Sekretärin in seinem Büro in Salou — eines seiner beiden Zweigbüros — fährt mit Kunden in der Gegend umher und zeigt die Objekte. Sie zeigt, wo man Möbel erwerben kann, stattet auf Wunsch die Bungalows fertig oder nur mit Betten aus und nimmt Schlüssel in Verwahrung.

Rendite Garantien liegen, wenn sie gegeben werden, bei 10 Prozent. Sie werden meistens nicht von Transland, sondern von einer spanischen Baufirrna übernommen. Gelegentlich werden auch echte Ratenzahlungen vereinbart. Eigentumsbeweis ist neben dem Kaufvertrag bei restloser Bezahlung des Objekts die spanische "Escritura", die in etwa unserer Grundbucheiötragung entspricht.

-Die"Finanzierung kostet ca. 5 Prozent Zinsen. Eine Eigentumswohnung für 28 667 Mark kostet beispielsweise, über 5 Jahre finanziert, 33 000 Mark.